Laura Pausini ha dato la miglior risposta possibile alla D’Eusanio: il post

By

Laura Pausini non poteva dare risposta migliore ad Alda D’Eusanio, la giornalista che al Grande Fratello Vip ha lasciato intendere che la cantante venga picchiata dal compagno Paolo Carta. Mediaset e il reality condotto da Alfonso Signorini hanno provato subito a mettere una pezza sulla fake news, dissociandosi totalmente dalle frasi pronunciate dall’inquilina che è stata cacciata con effetto immediato dalla trasmissione. Nel frattempo la Pausini e Carta hanno agito con i loro avvocati per preservare la loro immagine. Il fatto è capitato circa una decina di giorni fa. Ora Laura è tornata sull’argomento.

Nelle scorse ore l’artista e il chitarrista hanno pubblicato su Instagram un post in cui hanno festeggiato a loro modo il San Valentino, la festa degli innamorati che casca proprio oggi, domenica 14 febbraio 2021. “Volevo dirti che ti amo”, si legge sulla felpa indossata da entrambi i musicisti che da 16 anni condividono un amore sano e rigoglioso. Una pioggia di commenti tripudianti è apparsa sotto la foto. Qualcuno ha scritto che forse lo scatto arriva anche per mettere definitivamente a tacere la falsa voce messa in circolo dalla D’Eusanio. E proprio a tale intervento Laura ha dedicato una risposta:

Alda D’Eusanio, silenzio tombale dopo la figuraccia la Grande Fratello Vip

Alda D’Eusanio dopo essere stata squalificata dal reality di Canale 5 si è trincerata dietro a un silenzio tombale. Infatti da quando è stata cacciata in fretta e furia dal programma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Bocca cucitissima e zero ospitate tv, a cui è tanto affezionata.

Resta molto curiosità in merito alle sue esternazioni riferite a Laura Pausini e a Paolo Carta: perché ha detto simili cose? Le ha udite da qualcuno o se le è inventate di sana pianta? Per quale motivo ha gettato un’ombra tanto sgradevole sulla coppia? Tutte domande che sono in attesa di una risposta.

Probabilmente la giornalista sta riflettendo sulla sciocchezza di cui si è resa protagonista e sta cercando di capire in che modo giustificarsi a livello pubblico. La ‘sparata’ è stata davvero grossa e necessita di un chiarimento.