Berlusconi si sposa a 85 anni: la reazione dei figli e di Francesca Pascale

Silvio Berlusconi pronto a sposarsi ancora a 85 anni. Il gossip sta circolando da stamattina, ma stanno arrivando già le prime conferme. Appena la notizia è apparsa sul Web, lanciata da Libero, le varie testate si sono messe all’opera per cercare quante più informazioni possibili in merito. Le nozze di Berlusconi non sono di certo un evento destinato a passare inosservato, d’altronde. Fosse anche per la differenza d’età con la futura moglie Marta Fascina, qualora ci fosse ancora qualcuno che storce il naso vedendo due persone di età diversa stare insieme. Loro di anni di differenza ne hanno un bel po’: lei ha 32 anni, ben 53 in meno a Berlusconi.

Pare che le nozze con la bella Marta Fascina siano un’ipotesi più reale di quello che molti pensano. Non solo, potrebbero anche essere ben accette dalla famiglia e persino dall’ex storica di Berlusconi, Francesca Pascale. A indagare sulle loro reazioni è stato Repubblica, che ha subito riportato che nessuno si starebbe opponendo a questo matrimonio. I figli di Berlusconi non sarebbero contrari, ma avrebbero posto delle condizioni. Secondo fonti di Forza Italia, infatti, i cinque figli non avrebbero intenzione di opporsi, purché venga stipulato un accordo pre-matrimoniale.

La questione alla base di questa richiesta è facile da indovinare, l’eredità non è una questione che va tralasciata in questo caso. Fatto sta che le fonti del partito avrebbero confermato l’intenzione di convolare a nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Lui vorrebbe formalizzare questa relazione in qualche modo, dopo due anni d’amore. Cosa ne pensa Francesca Pascale, ex storica di Berlusconi? Lei è stata accanto a Silvio per dieci anni, dal 2009 al 2019, ma non si sono mai sposati. Se ne è parlato spesso, ma non c’è mai stato il matrimonio alla fine.

Ebbene, non starebbe battendo i piedi né facendo capricci e non vuole cominciare battaglie. Anzi, zero rancore da parte sua. Francesca Pascale è felice del matrimonio di Berlusconi:

“Auguri! Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi 90 anni, ma crede ancora nell’amore. Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, andrò alle nozze”

Quindi ha smentito di aver mai insistito per le nozze al suo tempo: “Era una chiacchiera, per i media”. Ha aggiunto che è normale pensare a qualcosa che unisca ancora di più due persone quando si è innamorati, ma poi crescendo si cambia idea.