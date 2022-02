Silvio Berlusconi “si sposa”, retroscena: chi è la compagna Marta Fascina

Indiscrezioni bomba arrivano direttamente da Arcore. Si vocifera infatti che in casa Berlusconi ci sia aria di fiori d’arancio. E questa volta non parliamo di nessun nipote o figlio, ma del nonno in persona. Silvio Berlusconi, a quanto pare, starebbe infatti per sposarsi.

Ebbene, questo è quello che racconta Libero, questa mattina, in un articolo che non abbiamo dubbi farà molto discutere. Silvio Berlusconi ha oggi 85 anni, e la sua futura moglie Marta Fascina (sempre che la notizia venga confermata) ne ha 32. Il primo e più importante indizio è quel bacio (già diventato virale sui social) che Berlusconi e Marta Fascina si sono scambiati qualche giorno fa allo stadio. Uno scambio di tenerezze particolarmente appassionato, che proprio per la sua passionalità ha, a modo suo, fatto scalpore. Ma non finisce qui.

Sempre Libero riporta che Silvio Berlusconi è un uomo dalle mille sorprese. Un personaggio che ha basato la sua vita sui colpi di scena e che “ha ingranato la retro sulla via del tramonto”. Inoltre, la stessa Marta Fascino è una donna particolarmente discreta ed elegante, caratteristiche che all’interno della famiglia Berlusconi sarebbero state accolte con particolare affetto.

Marta Fascina, sulla carta, sembrerebbe insomma essere la “first lady” perfetta. E le voci di un annuncio imminente, previsto addirittura nei prossimi giorni, continuano ad inseguirsi. L’unico ostacolo, a questo punto, potrebbe essere un’eventuale resistenza da parte dei figli avuti da Berlusconi con Veronica Lario e di tutti i membri dell’entourage del politico che potrebbero voler ricordare al Cavaliere i suoi due precedenti matrimoni falliti. Resta ora solo da capire se ci troviamo davanti a mere voci di corridoio o a qualcosa di reale e concreto.

Chi è Marta Fascino, la compagna (e futura moglie?) di Silvio Berlusconi

La bionda 32enne viene definita da Libero come “l’anima e la reincarnazione della quarta o quinta gioventù del Cavaliere”.

Originaria della Calabria, per la precisione di Melito di Porto Salvo, si è laureata presso l’Università La Sapienza di Roma. Fra i suoi più importanti impegni lavorativi recenti c’è stato un ruolo nell’ufficio stampa della squadra di cui Berlusconi è presidente, il Milan, e nella Fondazione Milan. Dopo essere stata assistente di Licia Ronzulli oggi è deputata nella IV Commissione Difesa.