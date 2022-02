GF Vip, Ricciarelli, l’uscita scatena la burrasca. Baudo dice ‘no’ a Signorini

L’eliminazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6 scatena una bufera sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. Il motivo? Con il 24 % dei voti, la cantante lirica deve lasciare il gioco, dopo aver perso al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Alfonso Signorini fa sapere che, in vista della sua eventuale uscita, la soprano aveva chiesto agli autori di poter fare un freeze su tutti i Vipponi, in modo da poter salutare solo chi vorrà lei. E così avviene la sua uscita, non proprio inaspettata.

Katia saluta Davide, Giucas, Soleil, Antonio, Delia e Barù. Gli altri si risiedono e lei si allontana avvicinandosi alla porta rossa. Quando è sul punto di uscire, viene fermata da Alfonso che chiama a rapporto coloro che sono rimasti seduti. Con un tono di rimprovero, il conduttore invita tutti gli altri concorrenti di andare a salutare la Ricciarelli per rispetto. Non si alzano tutti, infatti Lulù e Jessica Selassié non la raggiungono, restando ferme nella loro posizione. Al contrario, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni sono tra i pochi ad alzarsi.

L’ex corteggiatrice lo fa, ma controvoglia. Fa notare che la prima a sbagliare è proprio Katia, visto che lei stessa ha preferito non salutare tutti. Quindi, loro stanno solo rispettando il suo volere, a questo punto. Ma Signorini non è d’accordo e prende subito le difese della Ricciarelli. Il suo intervento viene condannato dalla maggior parte dei telespettatori.

“Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila. A casa mia mi hanno insegnato che aldilà di tutte le diatribe a una signora di 76 si porta rispetto, non è un bell’esempio”

Il pubblico non ci sta e si schiera dalla parte delle principesse Selassié, che non si alzano dal divano per raggiungere Katia. Il padrone di casa non dà neanche l’opportunità alle due sorelle di spiegare il loro mancato gesto. Dunque, fino alla fine, la Ricciarelli scatena le polemiche sui social. Ed ecco che approda nello studio, dove raggiunge Alfonso.

Qui è standing ovation da parte dei presenti e riceve molti complimenti dal conduttore. Ha modo di ripercorrere molti momenti vissuti nella Casa di Cinecittà e poi Signorini tocca il tasto degli “ex”. Al Grande Fratello Vip 6 spunta di nuovo il nome di Pippo Baudo, con cui Katia ha condiviso molto della sua vita. Alfonso confessa di averlo invitato a intervenire per farle arrivare un suo messaggio, ma avrebbe ricevuto un bel rifiuto.

Il noto conduttore sarebbe rimasto fermo nella sua posizione, evitando in qualunque modo di apparire nella trasmissione di Signorini. “Lui non ne ha voluto sapere e mi ha fatto un po’ specie, perché tu hai sempre avuto parole d’affetto”, spiega il padrone di casa, che appare perplesso.

La Ricciarelli la butta sul ridere e si dice quasi certa del fatto che Baudo non abbia apprezzato il fatto che lei abbia preso parte al reality. Non solo, fa intendere che il suo ex marito guarderebbe dall’alto verso il basso queste situazioni.

Probabilmente, Baudo non ha voluto immischiarsi nelle dinamiche di un reality show. Ma non finisce qui il momento dedicato all’eliminazione di Katia Ricciarelli. Signorini perde completamente le staffe e chiede subito di parlare con Lulù e Jessica.

Nel frattempo, Clarissa – non presente in studio – ha condiviso sui social un attacco contro Katia. Va precisato che le Stories in questione sono state cancellate dalla stessa Selassié dopo il rimprovero di Signorini. Gli utenti sui social hanno salvato in tempo tutto.

“Festeggerò annualmente questa data. Godo, alla faccia tua, razzista. 24 febbraio 2022 data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale. È uscito il razzismo finalmente. E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come LEI”

Ma non è questo il messaggio per cui Signorini perde la testa. Pare che Clarissa abbia inoltre scritto: “Va….o, esci brutta strega”. Su queste parole, il conduttore ci tiene a fare delle precisazioni.

“Voglio fare capire loro che sono dentro la Casa, perché certe maleducazioni non possono essere tollerate. È un grande gesto di maleducazione. Clarissa ti voglio bene, ti ho scelta e ti ho voluta, ma questo non lo accetto”

Le parole di Alfonso non raccolgono il consenso di molti telespettatori, che non sono mai riusciti a perdonare a Katia alcune frasi molto forti.