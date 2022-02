Soleil-Katia, altra brutta pagina di GF Vip. Ed è bagno gate tra Alex e Delia

Altra brutta pagina di Grande Fratello Vip firmata da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, con la soprano che ha persino chiesto che quanto confidato all’italo-americana nelle scorse ore non sia oggetto di discussione nel corso della prossima diretta del reality show. Intanto tiene banco anche il ‘bagno gate’ con protagonisti Alex Belli e Delia Duran, i quali si sono chiusi nella stanza, tra l’altro contravvenendo alle regole del gioco, per parlare o fare dell’altro. Ma si proceda con ordine.

L’ex di Pippo Baudo e Soleil, in un fitto dialogo avuto in camera da letto, hanno riservato parole velenosissime nei confronti di alcune inquiline della Casa più spiata d’Italia. In particolare si sono scagliate, tanto per cambiare, contro Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e Miriana Trevisan, con le quali non hanno mai trovato punti di contatto nel corso della loro esperienza nella dimora di Cinecittà.

“Ogni volta che ha dato il peggio di sé l’hanno sempre cercata di far capire, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l’hanno fatto passare come “eh ma è perché le manca Manuel”. Così Soleil Sorge in riferimento alla ‘principessa’. Ragionamento molto curioso considerando il fatto che a partorirlo sia stata colei che ha usufruito in svariatissime occasioni di immunità calate dall’alto. Insomma, se c’è qualcuno ‘protetto’ all’interno della Casa, quella è proprio l’italo-americana.

Naturalmente la Ricciarelli, al posto di smorzare i toni, ha alimentato le voci per nulla tenere sul conto di Lulù: “Non c’è nulla di vero dentro questa ragazza, dalle lentiggini alla borsettina. Tiri via queste cose e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica”.

Esaurito l’argomento Selassiè, hanno virato su Miriana Trevisan, altra donna messa nel mirino da tempo. “Anche Miriana ha preso per i fondelli il pubblico, poi parla da sola. Certe volte mi preoccupo”, ha sussurrato Soleil. Anche in questo caso ha subito trovato la spalla della soprano che, ancora una volta, ha dato sfoggio di un linguaggio dimenticabile: “Mi dici cosa fa sempre su quel divano, si mette in posizione. È sempre pronta ad annuire. Poi con quei capelli, mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti”.

La conversazione è naturalmente stata captata dagli autori del GF Vip che, con ogni probabilità, per evitare che il dialogo degenerasse ulteriormente, hanno chiamato in confessionale le due donne. La Ricciarelli, quando ha lasciato la stanza, ha bisbigliato a Soleil di aver fatto espressa richiesta che le parole pronunciate poco prima in camera non fossero oggetto di attenzione durante la puntata. “Altrimenti mi alzo e me vado“, avrebbe detto la Ricciarelli.

Grane Fratello Vip 6, Alex Belli e Delia Duran: il ‘bagno gate’, cosa è successo

Nelle scorse ore Delia e Alex, dopo essersi riavvicinati con tanto di baci e abbracci, sono stati protagonisti di un episodio che sta facendo parecchio discutere. In un video si vede l’attore mentre tira a sé la moglie in bagno. Quel che è accaduto dentro la stanza è rimasto imperscrutabile al pubblico.

Dai rumori uditi, secondo alcuni telespettatori, la coppia avrebbe avuto delle effusioni. Altri hanno invece ipotizzato sui social che il parmense abbia riportato alla compagna dei fatti accaduti all’esterno. In ogni caso gli inquilini della Casa non possono comunicare lontano dalle telecamere, cosa che invece è avvenuta.

C’è un’altra curiosità da sottolineare. La vicenda del ‘bagno gate’ si è verificata poche ore dopo che Alex e Delia si sono scambiati, oltreché baci e coccole, anche un dialogo assai particolare. Mentre erano stesi, prima di coricarsi, la modella venezuelana ha sussurrato queste parole nell’orecchio del compagno: “Ho voglia di scop…e”. La Duran ha creduto che Alex non avesse compreso e infatti ha ribadito: “Hai capito cosa ti ho detto?”, “Certo che l’avevo capito”, la risposta dell’attore. Amen!