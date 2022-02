GF Vip, Alex e Delia si baciano: Soleil reagisce male, aut aut a Belli

Il ‘Man’ ha già riconquistato la modella venezuelana. E Soleil come l’ha presa? Per nulla bene: ecco come ha reagito

La soap opera ‘Triangolo surreality’ più famosa d’Italia prosegue, come da copione. Alex Belli è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip, in ‘missione’, per riconquistare la sua amata Delia Duran e, magari, perché no, anche per continuare a strizzare l’occhio a Soleil. Lo show, d’altra parte, traducendo l’immortale Freddie Mercury deve proseguire, guai chi si ferma. E infatti l’attore parmense non ha deluso le aspettative: non appena ha rimesso piede nella dimora di Cinecittà ha provveduto ad alimentare la soap con puntate inedite, riuscendo subito a far capitolare la modella venezuelana. Peccato che Soleil, che dice di schifare il teatrino (seppur non ci sta dentro con un piede bensì con tutti e due), non ha reagito bene al riavvicinamento del ‘Man’ alla sua sposa. Anzi no, compagna, visto che di matrimonio non c’è traccia a livello legale.

“Il problema nostro è che non siamo tradizionali questa è la verità. Siamo molto complessi come carattere. Non mi forzare devono venirmi naturali le cose è stato bello che mi hai guardato negli occhi, mi hai chiarito tante cose. Però questo stacco fisico lo sento ancora oggi cerchiamo di fare piano”. Così Delia a Belli. E ancora: “Il tuo sbaglio più grande è stato questo, ti sei lasciato andare. Io voglio il mio tempo per cercare di riequilibrare questa cosa che si è rotta. Perché so che si è rotto qualcosa dentro. Tu sei venuto qua per ricostruire tutto, però ci vuole del tempo”.

“Nessuno vuole correre. Questo momento qui è la nostra opportunità di poter riabbracciarci e di celebrare qui la mia riconquista e la nostra vittoria”, la replica del ‘Man’. La Duran ha tentato di trovare conferme, chiedendo al fidanzato se si sia pentito dei suoi atteggiamenti. “Se rifarei tutto? Sì quasi tutto – ha risposto Alex -. Lo sai amore che io non mi pento quasi mai di niente. Se io vivo è perché il flusso va in quel modo. Forse avrei registrato un po’ qualche aggiustatina. Io e Sole eravamo dentro a quel paraocchi che tu hai compreso adesso, capisci?”.

Ne è nata la solita querelle con l’ex Centro Vetrine che ha puntato il dito contro la modella, sostenendo che lei, in meno tempo passato nella Casa, ha fatto peggio di lui. “Sai perché l’ho fatto? Perché ero molto debole e perché avevo preso una posizione, invece tu non l’hai mai presa in quel momento. Io non sono mai andata sotto alle coperte. Io non ho mai fatto niente di sbagliato in questa casa. Tu vuoi coprire i tuoi sbagli”, ha tuonato la Duran. E quindi? E quindi la discussione si è conclusa con baci e abbracci. Ohibò, e pace fu!

Grande Fratello Vip, Soleil gelosa di Alex Belli

Naturalmente, come ogni soap opera che si rispetti, non è mancata la scenata di gelosia. Protagonista quella che schifa i teatrini, vale a dire Soleil Sorge che parlando con il suo amico ‘chimico-artistico’ ha sottolineato i suoi mal di pancia: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente soprattutto quando c’è Delia. Ci sta ma è falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti, questa è la verità e la coerenza”.

Praticamente, secondo il ‘Soleil-pensiero‘, se non si è compreso male, Alex, per essere coerente, dovrebbe continuare a spupazzarla, a darle baci artistici etc. etc. E infatti ha posto una sorta di aut aut all’attore:

“Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrare e non posso. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Delia andrà in crisi se ti avvicini a me”.

“Mi sono rotta il ca..o di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”, ha concluso l’italo-americana, che per l’ennesima volta ha sottolineato di aver sempre pensato agli altri. Domanda: ma perché la ragazza ha un’idea di sé che quasi tutti gli altri non hanno? Davvero è così generosa nei confronti del genere umano?

GF Vip, Alex Belli contro Barù

In tutto questo can can, Belli ha pure trovato il tempo per prendersela con Barù. A colloquio con Manila Nazzaro e Delia, ha sostenuto che l’enologo avrebbe paura di un confronto con lui. Esatto, lo ha proprio detto (P.S. Immaginiamo che Barù stia già tremando)

Così la Duran sulla questione: “Mi ha detto: ‘perché non avete risolto i vostri problemi fuori da qui’? Io gli ho detto che come lui ho il diritto di stare qui, quindi? Parla con lui… mi sono rotta i cog…i che viene da me che sono debole… non gliene frega niente? E allora perché viene da me?”.

“Lui ha capito che stiamo raccontando dinamiche umane? Ognuno ha la sua! Dovrei fare una bella conversazione profonda delle mie? Lui non vuole parlarmi perché ha paura del mio confronto”, la teoria ‘surreality’ di Alex Belli.