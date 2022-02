Ilaria D’Amico lascia Buffon? “Lei è stanca, sono in crisi”

Che fine hanno fatto Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Da tempo la coppia non si fa vedere pubblicamente insieme: tutto bene a casa della giornalista e del portiere? Non proprio… Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo la coppia starebbe vivendo un momento di crisi profonda. Il motivo è presto detto: il portiere e capitano del Parma è concentrato più che mai sul lavoro e non si è ancora deciso a fare la proposta di nozze alla conduttrice. Ilaria, invece, ha messo da parte gli impegni in tv per dedicarsi alla famiglia.

“Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha spifferato una collega della presentatrice alla rivista di gossip. Gigi Buffon non sembra farci caso: lui ha in testa solo il pallone e il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora di più nelle fatiche del campionato. Concentrato più che mai in campo, il 44enne sarebbe invece piuttosto distratto nella vita privata.

Tutto il contrario di Ilaria D’Amico che dopo la malattia della sorella ha scelto di abbandonare momentaneamente il piccolo schermo e dedicarsi esclusivamente alla sfera privata. Al compagno Buffon, per l’appunto, ma pure ai figli Pietro e Leopoldo Mattia (il primo è nato dal legame con l’ex Rocco Attisani). Al momento non è chiaro il motivo per il quale Buffon non abbia ancora fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna.

C’entra forse l’ex moglie Alena Seredova? Assolutamente no: il divorzio tra i due è arrivato da tempo. Senza troppi problemi la soubrette ceca e il calciatore sono riusciti a trovare un accordo per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas.

Come Buffon anche Alena si è rifatta una vita accanto al manager Alessandro Nasi e alla figlia Vivienne Charlotte, che la prossima estate compirà due anni. La Seredova, però, non ha mai instaurato un rapporto con Ilaria D’Amico e più volte ha pubblicamente ammesso di non essere favorevole alle famiglie allargate.

La D’Amico e Buffon riusciranno a superare la crisi e a ritrovare la loro armonia oppure sceglieranno di dirsi addio per sempre? Lo scopriremo solo vivendo…