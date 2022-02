Marica Pellegrinelli presenta il nuovo fidanzato ai figli

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e William Djoko. I due si frequentano da qualche mese e nonostante non abbiano ancora ufficializzato pubblicamente il legame fanno sul serio. A parlare chiaro le ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna: nelle immagini si vede l’ex moglie di Eros Ramazzotti che passeggia per Milano, mano nella mano, con il nuovo compagno e i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati proprio dal lungo matrimonio con il cantante.

Tutti e quattro passeggiano con armonia e serenità per le strade del capoluogo meneghino e in particolare Gabrio Tullio, 6 anni, sembra avere molta confidenza con Djoko. Il bambino si insinua tra le braccia dell’uomo e lo stringe forte a se come se non volesse lasciarlo andare via.

Dunque la relazione con William è più seria che mai per Marica Pellegrinelli che, senza troppe remore, ha deciso di presentare il nuovo fidanzato ai suoi figli, ai quali è molto legata. Sicuramente di questo rapporto è felice pure Eros Ramazzotti che, nonostante la separazione, ha mantenuto un buon feeling con l’ex moglie.

Chi è William Djoko

William Djoko ha 37 anni, cinque in più di Marica Pellegrinelli. Il padre è camerunense mentre la madre è olandese-ucraina. L’artista ha un passato da ballerino di salsa. Dietro la consolle fa ballare milioni di persone con performance che lo portano in giro per locali di tutto il mondo.

Poco e niente si sa della vita privata di Djoko ma pare che il deejay non sia sposato e non abbia figli. Tutto il contrario della Pellegrinelli, che ha bruciato le tappe poco più che ventenne dopo l’incontro con Eros Ramazzotti, con il quale il matrimonio è durato dal 2014 al 2019.

Pare che Marica e William si siano conosciuti a Ibiza, dove la Pellegrinelli si reca spesso per trascorrere qualche giorno di relax e frequentare gli amici del cuore, come l’ex calciatore Marco Borriello. La relazione tra Marica e il deejay è al momento a distanza: lei vive da tempo a Milano, mentre Djoko viaggia di continuo in tutta Europa.