Marica Pellegrinelli: contagio Covid, i problemi persistono. Parla la modella

Marica Pellegrinelli, 33 anni ed ex moglie di Eros Ramazzotti, esattamente un anno fa rendeva noto di aver contratto il Covid. Scattò la quarantena, la modella accusò dei sintomi ma non ci fu bisogno di ricovero ospedaliero. Dopo 18 giorni, il virus allentò la sua morsa, con la bergamasca risultata guarita. Tuttavia, a dodici mesi di distanza dal contagio, la Pellegrinelli non si è ancora rimessa in salute al 100%. Lo ha confidato lei stessa, su Instagram, attraverso un lungo post.

“Un anno esatto fa, mi svegliavo dopo una notte di tormenti ed ero malata… sì: proprio quella malattia che sentivo rimbombare in ogni voce da 8 mesi. Cerco di ‘capovolgere la prospettiva’, vedere tutti i cambiamenti positivi che ha creato nella mia vita e vi assicuro: non sono pochi! Ogni avvenimento, anche il più doloroso, può essere un’occasione: sta a noi coglierla. Innumerevoli fatti e conseguenze anche “negative, dolorose, sia personali che collettive. Cerco di analizzare e di arginare le emozioni.

Di una cosa sono certa: quanto avrei voluto poter affrontare quei 18 giorni con una barriera in più nel mio sistema immunitario, è passato un anno ma non sono ancora come ero il 12 ottobre 2020. È difficile rimanere lucidi oggi, dopo tutto quello che abbiamo passato, ma dobbiamo provare. La vita è un dono stupendo”.

Marica sta quindi affrontando il cosiddetto ‘Long Covid’, vale a dire che sta convivendo con dei problemi di salute lasciati dal Coronavirus. La modella non è un’eccezione tra coloro che hanno sconfitto il virus. Secondo una recente indagine pubblicata sulla rivista Jama Network Open, più della metà dei guariti dal Covid nel mondo (circa 236 milioni di persone) sviluppa sintomi a lungo termine.

In alcune persone i sintomi continuano a manifestarsi nonostante abbiano vinto mesi fa la battaglia contro il Covid. Lo studio è stato condotto nel Penn State College of Medicine. Gli autori hanno invitato i governi a prendere in considerazione più seriamente tale problematica che coinvolge milioni di persone, tra cui figura appunto l’ex moglie di Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli, un anno fa risultava positiva al Covid

A metà ottobre 2020 Marica, su Instagram, spiegava di essersi contagiata. Prima fece un test sierologico, risultato negativo. Il tampone molecolare eseguito successivamente, invece, fu positivo. La Pellegrinelli affrontò poi la quarantena domestica.

Marica Pellegrinelli, vita sentimentale e gossip dopo la fine del matrimonio con Eros

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica ha vissuto una love story con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Dopo qualche mese la relazione è finita su un binario morto. Di recente il gossip ha mormorato di un presunto legame speciale tra la Pellegrinelli e Marco Borriello, ex calciatore assai noto alla cronaca rosa del Bel Paese. Sia la modella bergamasca sia Borriello hanno preferito non commentare le voci sul loro conto. Dunque non hanno mai smentito, ma nemmeno confermato la presunta liaison.