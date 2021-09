Marica Pellegrinelli, Charley Vezza? Liaison con la sua collega, il gossip

By

Che fine ha fatto Charley Vezza, il rampollo piemontese che fece perdere la testa a Marica Pellegrinelli dopo che naufragò il matrimonio con Eros Ramazzotti? L’imprenditore starebbe vivendo una liaison con una ‘collega’ della modella bergamasca. Di chi si tratta? Di Giorgia Tordini, influencer attiva su Instagram (ha oltre 360mila ‘seguaci’) nonché creative director di The Attico, marchio che ha fondato insieme a Gilda Ambrosio (ex di Stefano De Martino) sei anni fa. Il gossip si muove rapidamente in quei di Milano, tra le case dei vip ‘modaioli’. A sussurrare del legame tra la Tordini e Charley è stato il magazine Oggi che, nella rubrica a firma di Alberto Dandolo ‘Ah saperlo’, ha spiegato i dettagli dello spiffero ‘rosa’ relativo all’ex moglie di Eros.

“Vero amore o solo fuoco passeggero?“, si chiede il giornalista Dandolo, nel lanciare il gossip su Charley e Giorgia. E Marica? Per chi batte il suo cuore ora? La 33enne bergamasca è riservatissima circa la sua vita privata. Poche settimane fa, però, i ben informati hanno sostenuto che potrebbe esserci in corso una conoscenza alquanto interessante tra lei e l’ex calciatore Marco Borriello.

Sempre restando in tema di intrighi e retroscena sentimentali, si mormora che Marica abbia fatto sapere che è vero che frequenta Borriello, ma da amica. Persone vicine a Marco e alla Pellegrinelli consultate dal settimanale Di Più lo scorso luglio, hanno però sussurrato che il feeling tra i due sarebbe un qualcosa che sembrerebbe andare al di là di una semplice amicizia.

Di una presunta tresca tra l’ex di Eros e l’ex giocatore del Milan, tra l’altro, si parla da mesi, ancor prima di quest’estate, dove i due hanno trascorso con altri amici del tempo alle Baleari. Chissà cosa bolle in pentola e chissà se tale ‘amicizia’ si trasformerà in qualcosa che va ‘oltre’.

E Ramazzotti? Cosa è successo dopo la fine del matrimonio? Anche lui è riservatissimo. Il gossip continua a braccarlo, affibbiandogli nuove fidanzate un giorno sì e l’altro pure. Lui smentisce senza sosta, ogni tanto anche con un certo disappunto, e non smette di dichiararsi single.