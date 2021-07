Marco Borriello e Marica Pellegrinelli: cosa dicono gli amici

Cosa c’è tra Marco Borriello e Marica Pellegrinelli? L’ex calciatore e la modella di Bergamo continuano ad essere paparazzati insieme. Prima a Milano, poi a Ibiza. Nello specifico la 33enne non è mancata al 39esimo compleanno dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Per l’occasione Borriello ha organizzato un pranzo a Cala Bassa, una delle località più esclusiva delle Baleari, e ha poi continuato i festeggiamenti nella sua villa.

Da qualche anno Marco Borriello si è trasferito a Ibiza: qui ha terminato la sua carriera nel mondo del pallone indossando la casacca della Union Deportiva Ibiza. Alcune fonti consultate dal settimanale Di Più hanno spiegato che Marica Pellegrinelli è rimasta a dormire nella casa dello sportivo con altri amici e amiche di Borriello.

Amore solido, flirt o banale amicizia? “Marco e io siamo solo buoni amici, nulla più”, avrebbe rivelato Marica Pellegrinelli a chi le domandava di questa amicizia speciale. Eppure, secondo alcune fonti consulte dalla rivista edita da Cairo Editore, tra i due ci sarebbe un’intesa davvero molto forte.

Di Più fa sapere a proposito del rapporto tra Marco Borriello e Marica Pellegrinelli:

“Atteggiamenti affettuosi, di simpatia reciproca, che la coppia si è scambiata in quei tre giorni roventi, dove sono sembrati inseparabili: segni comunque di un rapporto che, se non è amore, è una bella imitazione. In ogni caso, una bella amicizia che li fa stare bene”