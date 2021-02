Marica Pellegrinelli ha parlato della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Una rara intervista per la 33enne, che dal cantante romano ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio che hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Al settimanale F l’ex modella, che oggi sogna di diventare attrice, ha confidato di aver avuto pochi uomini nella sua vita. Prima di Eros è stata legata quattro anni ad un compagno di liceo e poi ha vissuto una breve relazione durata sei mesi.

Dopo l’incontro con Ramazzotti Marica Pellegrinelli ha messo da parte le sue ambizioni professionali per creare una famiglia con Eros, all’epoca separato da Michelle Hunziker e con una figlia, Aurora Ramazzotti. Marica ha rivelato:

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaella è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”

Marica Pellegrinelli ha precisato che anche il secondogenito Gabrio Tullio è stato cercato per amore. Ma a causa del suo rapporto con Eros Ramazzotti la giovane è stata costretta a rinunciare all’Università. La Pellegrinelli ha ammesso:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”

Marica Pellegrinelli a F racconta la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli non si pente di nulla e ora ha ripreso in mano gli studi: si è iscritta all’accademia di Michael Rodgers dove si recita in inglese. L’ex moglie di Eros Ramazzotti sogna infatti di affermarsi come attrice dopo la breve esperienza da conduttrice ai Wind Music Awards. Sulla separazione dall’artista ha assicurato:

“È stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato, e dalla sofferenza capisci quanto ha contato quella persona nella tua vita. Nella mia Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. La sto cercando”

Marica Pellegrinelli ha assicurato che oggi è single: il suo cuore non batte per nessuno nonostante i numerosi gossip sulla sua vita privata. E il ritorno di fiamma con Eros di cui si è parlato tanto nell’ultimo periodo? Marica ha spiegato tutto:

“Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme. All’inizio, a emozioni ancora fresche, lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”

Marica Pellegrinelli ha mantenuto un ottimo rapporto anche con Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto dalla prima moglie Michelle Hunziker: “È come una figlia per me. È famiglia. Certi rapporti sono per sempre”.

Marica Pellegrinelli single: qual è la situazione sentimentale di Eros

Anche Eros Ramazzotti è ancora single dopo il suo secondo divorzio. Per un lungo periodo si è parlato di una relazione segreta con Roberta Morise, ex storica di Carlo Conti ma i due sono solo buoni amici e nulla più. La scorsa estate Ramazzotti ha invece fatto chiacchierare per un presunto flirt con Veronica Montali, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.