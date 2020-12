Marica Pellegrinelli, la verità sui rapporti attuali con Eros: parla la modella

Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e in parte smentisce le ultime indiscrezioni della cronaca rosa che ha raccontato di un riavvicinamento tra lei e l‘ex marito Eros Ramazzotti. Nella fattispecie, nell’ultimo numero in edicola, Chi Magazine ha narrato che la modella e l’artista romano sarebbero tornati a vivere insieme. Non un vero e proprio ritorno di fiamma, bensì una rottura di un presunto “muro di silenzio” che sarebbe intercorso tra i due negli ultimi mesi. Ed è proprio su tale punto, quello del “muro di silenzio”, che Marica ha storto parecchio il naso, smentendo.

Basta “inventarsi e scrivere falsità” ha tuonato sul suo profilo Instagram in merito al suddetto “muro di silenzio”. Quindi ha aggiunto che da gennaio scorso è “felicemente sola, senza tira e molla”. La chiosa con ogni probabilità, in questo frangente, si riferisce a Charley Vezza, l’uomo con il quale ha avuto una relazione dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti (il naufragio sentimentale è stato ufficializzato nell’estate 2019, a luglio).

E ancora la Pellegrinelli ha puntualizzato che, pur rispettando il magazine diretto da Alfonso Signorini, auspica una maggiore chiarezza nello scrivere sul suo conto. L’auspicio è quello di contattarla direttamente “prima di scrivere cose irreali […] visto che è un susseguirsi di incongruenze e fatti verosimili ma falsi”. Infine la modella ha dichiarato di dissociarsi da tutto ciò che il settimanale in questione ha scritto sulla sua vita privata negli ultimi 18 mesi, vale a dire il tempo esatto passato dalla fine del suo matrimonio con Eros.

Marica ed Eros Ramazzotti, nessun “muro di silenzio”: il legame oggi

Dunque da un lato Marica rigetta parte delle voci circolate sul suo conto, dall’altro non smentisce che sia tornata a vivere con l’artista romano. Quel che però sembra chiaro e indiscutibile è che i due ex coniugi siano rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione e che non c’è mai stato quel “muro di silenzio” di cui ha parlato Chi Magazine. D’altra parte sia Eros sia l’ex moglie in più occasioni hanno dichiarato proprio il contrario, ossia di sostenersi e di ‘lavorare’ nella stessa direzione per il bene dei loro figli (Raffaela Maria e Gabrio Tullio).