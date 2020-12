Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati a vivere assieme: retroscena

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avrebbero riallacciato i rapporti dopo che lei avrebbe troncato definitivamente la love story con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. A darne notizia è Chi Magazine che da un lato non ha alcun dubbio che la modella bergamasca e l’uomo d’affari abbiano chiuso nuovamente la relazione (i due erano stati protagonisti di un ritorno di fiamma nei mesi scorsi, seppur il legame sentimentale non è mai stato ufficializzato), dall’altro spiega che Eros e l’ex moglie si stanno riavvicinando, ipotizzando persino una possibile ‘ri-unione’ amorosa.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, con un roboante “clamoroso” ha così divulgato la news sulla rottura Vezza-Pellegrinelli. Poi ha raccontato del retroscena che coinvolge il cantante romano. “I due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere assieme da ‘separati in casa’ e con il sorriso”. Chissà se oltre ad abitare sotto allo stesso tetto ci sia qualcosa di più, vale a dire se tale situazione potrà portare a un inatteso ritorno in love dei due ex coniugi, che, si ricorda, hanno avuto due figli durante la loro love story: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Parlando di Eros e Marica è sempre opportuno usare condizionali e andarci con i piedi di piombo in quanto l’ex coppia da sempre è riservatissima e desiderosa di privacy. Dunque ogni aspetto relativo alla loro vita è ‘filtrato’ dalla cronaca rosa che non di rado si lancia in ‘ricami’ che altrettanto non di rado hanno trovato smentita dai diretti interessati. Chissà se questa volta è tutto vero.

Eros e Marica, la vita dopo il matrimonio e la spauracchio del gossip

Dopo la fine del matrimonio Ramazzotti e la modella sono stati parecchio chiacchierati dal gossip: il cantante si è visto affibbiare un flirt dietro l’altro. Tali voci lo hanno fatto spazientire a più riprese, tanto che in diverse occasioni ha smentito in modo stizzito le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Stessa musica per la Pellegrinelli che è stata seguitissima da paparazzi e gossippari. Ha fatto molto rumore la sua liaison con Charley Vezza. Liaison che sembra essere giunta nuovamente su un binario morto.