Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, colpo di scena: ritorno di fiamma

Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, è tornata ad infiammare il gossip di fine estate, grazie ad alcune indiscrezioni rilanciate nell’ultimo numero del settimanale di gossip ‘Chi’ (in edicola da mercoledì 26 agosto). Stando a quanto si legge nella rubrica ‘Il valzer delle coppie’, la modella e Charley Vezza sono tornati a frequentarsi. I due non si facevano più vedere insieme da mesi. Poi lo scorso luglio il settimanale Oggi aveva pubblicato degli scatti in cui si vedeva la Pellegrinelli insieme ad una nuova frequentazione, il modello Paul Ferrari. I due si erano conosciuti durante uno shooting fotografico. Ed è subito scoppiata la passione. Nonostante la grande riservatezza che l’ex di Ramazzotti ha sempre avuto nei riguardi della sua vita privata, in questo caso Marica non ha fatto nulla per preservarsi dall’occhio indiscreto dei paparazzi. Gli atteggiamenti intimi inequivocabili con cui sono stati ripresi i due non hanno lasciato alcun dubbio però sulla natura del loro rapporto.

Ritorno di fiamma per Pellegrinelli e Charley Vezza

Stando a quanto si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, però, sembra ci siano delle novità nella vita della Pellegrinelli. Marica e Charley avrebbero lasciato il loro rifugio di Ibiza, per proseguire le vacanze insieme a Villa Talamo, nell’incantevole cornice dell’Argentario. La coppia non era sola, insieme a loro anche gli amici più stretti. ‘Chi’ riporta inoltre che la modella nel frangente ha anche fatto una campagna fotografica, durante la quale Vezza non si è mai allontanato da lei. La storia d’amore tra i due era iniziata nell’estate del 2019. Una relazione che ha alimentato non poco le chiacchiere degli esperti di gossip. I due, però, si erano allontanati poco prima del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Il rapporto tra Marica e Eros Ramazzotti

Durante il periodo di quarantena si è parlato molto di un riavvicinamento di Marica all’ex marito Eros Ramazzotti. I due hanno due figli insieme: Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 5 anni. Nonostante la Pellegrinelli sia molto impegnata professionalmente, segue sempre personalmente i suoi bambini. Dopo il divorzio dal cantante, Marica ha sempre potuto contare sul sostegno dell’ex marito, con cui sono in ottimi rapporti.