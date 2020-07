Marica Pellegrinelli, nuovo amore per l’ex moglie di Eros: lui è Paul Ferrari

Nuovo fidanzato per Marica Pellegrinelli. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata pizzicata dai paparazzi di Oggi con il nuovo amore: l’aitante modello Paul Ferrari. Gli scatti sono stati pubblicati sul numero in edicola da giovedì 2 luglio 2020. Paul è un indossatore 30enne di Bergamo, città natale anche della Pellegrinelli. I due si sono conosciuti su un set fotografico e, a quanto pare, è stato amore a prima vista per entrambi. Sebbene sia ben conscia dell’attenzione medicata che ruota attorno alla sua vita privata Marica non ha fatto nulla per nascondere ai fotografi la sua nuova passione amorosa. Paul e Marica sono stati infatti beccati in atteggiamenti intimi, inequivocabili, tra abbracci e sorrisi. Dunque dopo la fine del matrimonio con il cantante romano e la breve storia con Charley Vezza, la 32enne ha scelto di ripartire da un collega, con il quale è scattata fin da subito una certa intesa.

Nessun ritorno di fiamma tra Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti

Durante la quarantena si era parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Marica Pellegrinelli ed Eros, complice l’intromissione di Aurora Ramazzotti. In realtà i due hanno definitivamente archiviato il loro rapporto amoroso ma restano buoni amici per il bene dei figli. Eros e Marica sono genitori di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 5. La Pellegrinelli, mamma in carriera, segue personalmente i suoi figli e può contare sull’appoggio di Ramazzotti che, seppur lontano, è sempre presente per i suoi eredi. Dopo il divorzio dall’artista, avvenuto nel 2019, Marica ha preferito trincerarsi dietro un assordante silenzio, non commentando mai gossip e malelingue sulla sua vita sentimentale.

La breve relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

La relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, che tanto ha fatto chiacchierare gli esperti di cronaca rosa, non è durata a lungo. Insieme dall’estate 2019 i due si sono detti addio poco prima dell’emergenza Coronavirus. A dividerli due stili di vita assai diversi. Nonostante abbiano la stessa età – sia Marica sia Charley sono classe 1988 – la Pellegrinelli è mamma di due figli piccoli e ha una vita che ruota intorno alle responsabilità. Responsabilità che per il momento non conosce Vezza, che non è ancora padre e non si è mai sposato.

Marica Pellegrinelli con Paul Ferrari, Eros ancora single

Mentre Marica ci riprova con Paul Ferrari, Eros Ramazzotti resta single: di recente il musicista ha smentito sia il flirt con la conduttrice Roberta Morise sia quello con l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini.