Gossip sull’ex moglie di Eros Ramazzotti: Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non stanno più insieme

Di crisi se ne parlava da settimane, ora arriva la conferma da Diva e Donna: Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non stanno più insieme. Da qualche mese si sarebbe spenta la passione che ha unito l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il rampollo milanese. A dividere i due – stando a quanto sussurrano i beninformati – sarebbero stati gli impegni lavorativi ma soprattutto le vite assai diverse. Nonostante abbiano la stessa età – sia Marica sia Charley sono classe 1988 – la Pellegrinelli è mamma di due figli piccoli e ha una vita che ruota intorno alle responsabilità. Responsabilità che per il momento non conosce Vezza, che non è ancora padre e non si è mai sposato.

Perché Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono lasciati

“Il giorno di San Valentino sono stati distanti e ormai da un po’ di tempo sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia. La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e desing. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore. Dunque sembra ormai solo un lontano ricordo la passione che aveva travolto i due lo scorso luglio. Passione, va precisato, scoppiata sopo dopo l’effettiva separazione tra Marica e Eros Ramazzotti. Un dettaglio puntualizzato pure da Massimo Boldi, amico della famiglia Vezza.

Marica Pellegrinelli single, Eros Ramazzotti con una conduttrice

E mentre Marica Pellgrinelli torna single, sembra che Eros Ramazzotti stia vivendo un flirt segreto, lontano da occhi indiscreti. Pare che la fortunata sia una nota conduttrice Rai, molto più giovane del cantante romano.