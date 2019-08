Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato: Boldi svela tutto

Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza: cosa ha detto Massimo Boldi

Continua a far discutere la separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, arrivata qualche settimana fa come un fulmine a ciel sereno dopo dieci anni di matrimonio. Negli scorsi giorni i due sono tornati a farsi vedere insieme, ma nessun ritorno di fiamma, solo un incontro pacifico per il bene dei figli Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4. Non solo, ormai la modella ha un altro fidanzato: da circa un mese sta frequentando il giovane imprenditore Charley Vezza. Una storia spifferata dai giornali e ora confermata da Massimo Boldi. Al settimanale Di Più il popolare attore ha rivelato di conoscere bene il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli visto che da anni è un amico della sua famiglia. In più Boldi ha confermato i pettegolezzi dell’ultimo periodo: la madre di Vezza non è del tutto favorevole a questa liaison con la Pellegrinelli. O meglio è parecchio preoccupata da tutto quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Marica Pellegrinelli: il nuovo fidanzato è Charley Vezza

“Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato Massimo Boldi al settimanale Di Più. L’attore ha precisato che la storia tra i due non è iniziata quando la Pellegrinelli era ancora sposata con Eros Ramazzotti ma solo in un secondo momento. “Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”, ha spiegato Boldi.

Chi è Charley Vezza: curiosità sul nuovo fidanzato di Marica

Charley Vezza ha 35 anni ed è un imprenditore: gestisce un’azienda di mobili e oggetti di design conosciuta in tutto il mondo. Dieci anni fa ha perso il padre, un industriale piemontese, a causa di una brutta malattia. “Charley è un tipo brillante, creativo, che fa anche mille altre cose nel campo della moda e dell’arte”, ha assicurato Massimo Boldi, che conosce bene Vezza.