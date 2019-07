Marica Pellegrinelli, c’è il nome del “nuovo uomo”: “Lui, senza se e ma”

Marica Pellegrinelli, svelato nome e cognome del “nuovo uomo” al suo fianco: “Ricchissimo rampollo, è lui senza se e senza ma”. Il flash di Alberto Dandolo

Il gossip non dorme mai. Figuriamoci quando da poco si è lasciata una delle coppie vip più celebri del Bel Paese, quella formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’addio e subito è fuoriuscito lo spiffero che il cuore dell’ex moglie del cantante batterebbe per un uomo misterioso. Tanti sussurri ma nessun nome, finché il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato un flash su Dagospia e non solo ha fatto nome e cognome del presunto “nuovo uomo” della modella ma si è detto anche sicuro dello scoop. Si tratterebbe di un rampollo ricchissimo.

“Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli”, lo spiffero di Alberto Dandolo

“Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli”, scrive Dandolo per Dagospia, aggiungendo un retroscena sul gossip delle ultime ore: “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…“. Il giornalista non ha dubbi sullo scoop, tanto che sul suo profilo Instagram, nel lanciare la news, posta la didascalia: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”. Non resta che attendere conferme o smentite sullo spiffero.

Eros e Marica, l’annuncio dell’addio: sarebbe stata la Pellegrinelli a voler chiudere la relazione

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile” è stato l’esordio del comunicato con cui Ramazzotti e Marica hanno confermato all’Ansa la fine del loro rapporto. “Siamo tranquilli – hanno aggiunto – nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”. Da quanto emerso, sarebbe stata la Pellegrinelli a voler mettere la parola fine alla relazione.