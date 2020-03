Eros Ramazzotti ultimi gossip: flirt con una giovane conduttrice Rai

By

Gossip, Eros Ramazzotti e una conduttrice Rai più giovane del cantante

Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sulla vita privata di Eros Ramazzotti. Da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli, il cantante è oggetto di chiacchiere e spifferi. L’ultimo è stato riportato da Dagospia: sembra che il 56enne stia frequentando una conduttrice Rai più giovane di lui. Al momento non è dato sapere il nome ma pare che il flirt vada avanti ormai da qualche settimana. Una frequentazioone vissuta nel massimo riserbo visto che Ramazzotti non ama i pettegolezzi sulla sua sfera sentimentale. Ora sarà tutto vero? O si tratta dell’ennesima bufala, come quella sul rapporto con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao?

Di recente Eros Ramazzotti ha smentito la presunta storia con Valentina Bilbao

Dopo che i paparazzi di Chi lo hanno beccato in compagnia dell’artista Valentina Bilbao, Eros Ramazzotti è sbottato sui social network. “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”, ha fatto sapere il padre di Aurora Ramazzotti.

Continua a gonfie vele la liaison tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Se Eros Ramazzotti tenta di proteggere la sua privacy, diversa è la presa di posizione di Marica Pellegrinelli. La modella bergamasca ha deciso di non nascondere più il suo legame con Charley Vezza, nato dopo l’addio al marito, dal quale ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.