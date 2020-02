Eros Ramazzotti ‘pizzicato’ a Miami con Valentina Bilbao: foto e dettagli, ecco chi è la donna con cui ha ritrovato il sorriso

Il gossip bracca Eros Ramazzotti fino in America. Infatti i paparazzi sono volati oltreoceano, più precisamente in Florida, a Miami, per immortalare il cantante – che lo scorso luglio si è separato dall’ex moglie Marica Pellegrinelli – in dolce compagnia. Di chi? Lei è Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana che ama i brani dell’artista romano. Ed Eros, proprio al suo fianco, sembra aver ritrovato il sorriso perduto. Love is in the air? Dagli scatti sembrerebbe di sì…

Sole assai cocente quello della Florida: Eros e la venezuelana Valentina ‘vicini’: la pittrice stuzzica il cantante

“Il primo passo lo ha fatto Valentina. Sulla spiaggia di Miami è andata da Eros Ramazzotti e gli ha raccontato la sua storia: fa la pittrice e mentre dipinge ama ascoltare la musica del cantante italiano”, si legge su TgCom24, che ha riportato le anticipazioni di Chi. Nelle paparazzate si vede il cantante sdraiato sul lettino, in relax, che presta orecchio e attenzione alla venezuelana. Sarà lei che riuscirà a fargli ritrovare l’amore e la serenità perduti dopo la fine del matrimonio con la modella bergamasca, oggi felice nelle braccia dell’imprenditore piemontese Charley Vezza?

Eros e Marica Pellegrinelli dopo la fine dell’amore

Valentina è famosa in Florida per le sue opere d’arte. Vive e lavora a Miami. Non resta che capire se tra lei ed Eros sia solo una bella amicizia oppure se stia nascendo qualcosa in più. Marica, invece, continua a essere beata con Charley, l’uomo che è entrato nella sua vita dopo il naufragio delle nozze. Inizialmente il gossip aveva corso un po’ troppo, dicendo che la modella e l’imprenditore stessero già pensando alla convivenza. Oggi sono felici per la relazione, ma ognuno sotto il proprio tetto. Almeno per ora. Domani chissà!