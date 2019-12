Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, feste di Natale: incontri e armonia

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ecco come l’ex coppia ha passato le feste di Natale: incontri e “armonia”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, l’armonia non manca. Nonostante il naufragio del loro matrimonio, il cantante e la modella bergamasca continuano a mantenere rapporti più che buoni. Anche le feste natalizie sono state passate dai due ex coniugi in un ottimo clima e non sono mancati nemmeno gli incontri. Naturalmente non perché ci sia un ritorno di fiamma all’orizzonte, ma per il bene dei loro due figli, Raffaela Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (5 anni). A sussurrare che tra gli ex coniugi sia rimasta molta stima e che gli incontri siano piuttosto frequenti è stato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Marica ed Eros “in armonia per il bene dei figli”

“Fine anno sereno per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che, nonostante la fine del loro matrimonio, continuano a vedersi in armonia per il bene dei figli”, si legge sulla rivista Chi. Dunque, anche durante le feste natalizie, l’ex coppia si è vista e ha passato del tempo assieme. Certo sono lontani i tempi in cui i due macinavano amore insieme. Le strade oggi si sono divise. Marica, lungo il suo cammino, ha ritrovato romanticismo e affetto tra le braccia di Charley Vezza, imprenditore piemontese con il quale ha allacciato un nuovo rapporto sentimentale. Di recente la nuova coppia si è pure mostrata sui social. Una notizia, sapendo della gran riservatezza sia della modella sia di Vezza. Ed Eros? Pochi giorni fa è uscito uno spiffero riguardante una sua ex…

Eros e il gossip: lo spiffero di Oggi

“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Questa la pillola che lanciava il magazine Oggi una decina di giorni fa. Sullo spiffero non c’è stata alcuna conferma ed è caduto nell’oblio.