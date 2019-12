Eros Ramazzotti: “Ritorno di fiamma con una sua ex”. L’indiscrezione

Eros Ramazzotti, l’indiscrezione: “Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui aveva avuto un’intensa relazione”

Il gossip continua a braccare gli ex coniugi Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Sulla modella, ormai salda nelle braccia dell’imprenditore Charley Vezza, si mormora addirittura che potrebbe essere in dolce attesa. Motivo? Qualcuno di recente avrebbe notato un pancino sospetto. Effetto ottico oppure qualcosa davvero c’è? Chissà… come al solito il tempo darà tutte le risposte. Ed Eros? Se ne sta sempre solo soletto? Pochi giorni fa il cantante ha rilasciato un’intervista dichiarandosi single. Eppure qualcuno, nelle scorse ore, ha sussurrato che ci sarebbe in corso un riavvicinamento con una sua ex del passato. L’indiscrezione è stata fatta trapelare dal settimanale Oggi.

Sussurri e spifferi su Eros Ramazzotti

“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Questa la pillola lanciata dal magazine Oggi. Di chi si tratta? Mistero. Nel frattempo Marica è felice al fianco di Charley. La coppia ormai non si nasconde più. Pochi giorni fa si è mostrata persino insieme sui social. In aggiunta sono arrivati degli scatti pubblicati da Diva e Donna che ha sorpreso la modella e l’imprenditore insieme a una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan.

Marica e Charley Vezza al party di Maurizio Cattelan: la coppia non si nasconde più e c’è chi mormora che ci sia in volo la cicogna

La Pellegrinelli e Charley, durante il party dell’artista, si sono mostrati complici e sorridenti e non hanno mancato di scambiarsi effusioni e tenerezze. Il settimanale, inoltre, ha notato che nel corso della serata l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è toccata più volte la pancia. Dunque? Cicogna in volo per la bergamasca e il nuovo fidanzato piemontese? Per Marica si tratterebbe della terza gravidanza visto che ha avuto dall’ex marito Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.