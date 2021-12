Marica Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato: è William Djoko

Il 2021 è terminato con una dolce novità per Marica Pellegrinelli. Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti, la breve relazione con Charley Vezza e il flirt con Marco Borriello, la modella di Bergamo ha un nuovo amore. Marica è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna mentre baciava con trasporto e passione il nuovo fidanzato. Chi è il fortunato? William Djoko, deejay e produttore di fama mondiale con un posto d’onore nella musica house. È olandese di origini camerunensi.

La nuova coppia è stata paparazzata a Milano. Prima durante un’uscita – terminata con William che passa la notte a casa di Marica – poi all’aeroporto di Malpensa, dove la Pellegrinelli saluta con tristezza Djoko in partenza per un nuovo lavoro. I due sono apparsi affiatati, complici e raggianti. L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è mostrata felice e serena, come non la si vedeva da tempo. Per un lungo periodo la Pellegrinelli è rimasta sola, concentrata sui figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Al momento Marica Pellegrinelli e William Djoko non hanno ancora ufficializzato la loro relazione ma non è escluso che lo facciano a breve. Relazione che per il momento deve essere a distanza: Marica vive da tempo a Milano mentre il deejay viaggia di continuo in tutta Europa. Molto probabilmente la Pellegrinelli ha conosciuto Djoko a Ibiza: si reca spesso sull’isola per trascorrere qualche giorno di relax.

Chi è William Djoko

William Djoko ha 37 anni, cinque in più di Marica Pellegrinelli. Il padre è camerunense mentre la madre è olandese-ucraina. L’artista ha un passato da ballerino di salsa. Dietro la consolle fa ballare milioni di persone con performance che lo portano in giro per locali di tutto il mondo.

Poco e niente si sa della vita privata di Djoko ma pare che il deejay non sia sposato e non abbia figli. Tutto il contrario della Pellegrinelli, che ha bruciato le tappe poco più che ventenne dopo l’incontro con Eros Ramazzotti, con il quale il matrimonio è durato dal 2014 al 2019.