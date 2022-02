Ilary e Totti stanno ancora insieme, silenzio rotto: “Rispetto per i bambini”

By

Ilary Blasi e Francesco Totti non si sono lasciati. A chiarire la faccenda ci ha pensato il Pupone con una serie di storie Instagram, dove è apparso piuttosto scocciato della situazione. L’ex calciatore non ha gradito i numerosi pettegolezzi che si sono susseguiti negli ultimi due giorni. Si è parlato di pesanti litigi, di tradimenti e pure di una nuova relazione dello sportivo con una giovane tifosa romanista. Ebbene, tutto falso e Totti lo ha ribadito a gran voce.

L’ex capitano giallorosso ha ammesso che non è la prima volta che si trova a smentire fake news sulla sua vita privata. A causa del suo lavoro e della sua popolarità la sfera intima è sulla bocca di tutti da un ventennio. A fare la differenza ora però ci sono tre figli ancora minorenni: Cristian, Chanel e Isabel.

“Mi sono veramente stancato di dover smentire. Dico a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati”

Ilary Blasi non ha proferito parola sulla faccenda: la conduttrice Mediaset ha preferito mostrare la realtà dei fatti. Dopo aver condiviso una storia Instagram in cui mostra la linguaccia Ilary ha postato un video che la ritrae al ristorante col marito e i figli. Una cena tranquilla, in famiglia, seppur turbata dalle chiacchiere di questi giorni.

Insomma, allarme rientrato: Ilary e Totti si amano ancora come il primo giorno! E pensare che secondo qualcuno questi pettegolezzi siano stati messi in giro per attirare l’attenzione sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi…

Stando a quanto riportato da Stefania Orlando a La vita in diretta la crisi matrimoniale sarebbe venuta a galla solo ora, a poche settimane dall’inizio del reality show della Blasi.

Un po’ come accaduto – forse una coincidenza – tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il comunicato della separazione è stato diffuso in concomitanza con l’esordio di Michelle Impossible, lo show della soubrette svizzera in onda su Canale 5.

A differenza di Michelle, però, l’epilogo di Ilary Blasi è stato ben diverso: la sua unione con Francesco Totti procede a gonfie vele, tra quotidianità, impegni di lavoro e figli. Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 5, sono molto legati ad entrambi i genitori.