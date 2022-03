Chiabotto mamma, Fedez malato, futuro di Doc: le 10 news della settimana

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, weekend romantico ad Alghero: la coppia che non ti aspetti. Lui è un ortopedico, noto alle cronache tv per aver partecipato al GF 14, lei è fresca di separazione dal secondo marito Tomaso Trussardi. Parlare di love story è prematuro, ma affermare che ci sia in corso un flirt non lo è assolutamente. Anche perché le paparazzate, con tanto di bacio e tenerezze, parlano da sole.

Cristina Chiabotto sarebbe incinta per la seconda volta. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche le prime immagini delle nuove rotondità dell’ex Miss Italia.

Fedez, con uno straziante video postato sui social, ha reso noto di aver scoperto di essere stato colpito da una malattia seria che comporterà un “importante percorso” clinico. Per il momento il rapper ha preferito non rivelare la patologia di cui è rimasto vittima.

A proposito di rivelazioni delicate, Valeria Marini, ospite a Belve (Rai Due), ha confidato che a 15 anni ha abortito a sua insaputa per volontà della madre. Con il senno di poi, ha dichiarato a Francesca Fagnani, quella del genitore è stata la scelta giusta.

C’eravamo tanto amati ma poi… Pierpaolo Pretelli, che si era preso una cotta per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5, al magazine Nuovo ha raccontato che non ha più alcun contatto con l’ex moglie di Flavio Briatore. Ora le sue attenzioni sono tutte per Giulia Salemi…

Restando in tema di GF Vip: il 14 marzo è giunta al termine la sesta edizione del programma, la più lunga della storia. Ha trionfato Jessica Selassié, battendo Davide Silvestri e Barù. Lulù, data tra le favoritissime, ci è rimasta parecchio male nel momento in cui ha capito che non ce l’avrebbe fatta a raggiungere il gradino più alto del podio.

Un programma chiude, altri aprono i battenti: La Pupa e il Secchione targato Barbara d’Urso ha esordito martedì 15 marzo su Italia Uno, intercettando 2 milioni di utenti, numeri che la seconda rete del Biscione non vedeva da tempo. Buona la prima.

Tutto pronto per l’Isola dei Famosi 2022: lunedì 21 marzo andrà in onda la prima puntata del reality dei naufraghi. Al timone Ilary Blasi, nel cast alcuni vip “veri”, vedi Nicolas Vaporidis, mixati ad alcuni perfetti sconosciuti.

Doc – Nelle Tue Mani ha chiuso la seconda stagione con ascolti da capogiro. L’ultima puntata ha incuriosito oltre 6.5 milioni di spettatori. La terza stagione, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, si farà senza dubbio. L’appuntamento è per il 2023.

Anche LOL: Chi ride è fuori vedrà la terza stagione. Prime Video ha annunciato che, dopo il successo delle prime due edizioni, produrrà un altro capitolo del comedy show.