Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci: in che rapporti sono oggi

Nuove dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci. Stuzzicato dal giornalista del settimanale Nuovo il fidanzato di Giulia Salemi ha svelato in che rapporti è oggi con la soubrette calabrese. I due si sono conosciuti lo scorso anno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e hanno appassionato tutti con la loro amicizia speciale. Amicizia che non è mai andata oltre per volere dell’ex moglie di Flavio Briatore, che ha sempre messo dei paletti nei confronti dell’affascinante 32enne.

Nella Casa più spiata d’Italia non sono poi mancate le tensioni e gli scontri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che in un secondo momento si è innamorata di Pierpaolo Pretelli. Qual è il rapporto oggi tra i due amici speciali? Praticamente inesistente! Dopo la fine del reality show sia Elisabetta sia Pretelli hanno preferito andare dritti per le loro strade, senza intrecciare di nuovo i rispettivi cammini.

“Non l’ho più sentita. Non c’è motivo per farlo”, ha spiegato Pierpaolo Pretelli alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’ex Velino di Striscia la notizia è più che mai concentrato sulla sua nuova fidanzata, con la quale fa dei progetti a lungo termine. Per il momento Pierpaolo e Giulia si dividono tra Roma e Milano ma hanno intenzione di sposarsi e mettere su famiglia.

Grazie all’amore della Salemi Pretelli è praticamente rinato e ha archiviato un momento molto difficile della sua vita. Un momento in cui andare avanti nel mondo dello spettacolo era sempre più difficile e durante il quale la lunga storia d’amore con la cubana Ariadna Romero era giunta al capolinea.

Oggi Pierpaolo Pretelli è un artista che si sta facendo spazio nel mondo della televisione e un fidanzato e padre premuroso e attento. Dalla relazione con Ariadna è infatti nato il piccolo Leonardo, che già ha instaurato un legame molto forte con Giulia Salemi.

L’influencer e conduttrice italo-persiana è entrata con umiltà e pazienza nella famiglia Pretelli e in poco tempo ha conquistato tutti, anche i parenti più scettici che poco credevano al suo sentimento nei confronti di Pierpaolo. E ora non resta che attendere i fiori d’arancio…