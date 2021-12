Sfuriata social di Eliana Michelazzo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota ai più per la triste vicenda di Mark Caltagirone, si è scagliata contro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex agente di Pamela Prati ha raccontato ai suoi follower di essere stata cacciata dal Battesimo della figlia di Giulio Pretelli, suo amico da qualche anno.

Lo sfogo di Eliana Michelazzo

Stando a quanto raccontato da Eliana su Instagram la Michelazzo era stata invitata al ristorante da Giulio e la fidanzata Alessia in compagnia di alcuni fotografi. La loro presenza non sarebbe stata però gradita a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che avrebbero allontanato il gruppetto dal locale.

“Mi chiama Alessia dicendo che avevano cacciato il fotografo, che era stato autorizzato con tanto di chiamata e testimone. Tengo ancora il regalo della bimba con me! Il fatto è che non mi volevano Pier e Giulia! Cosa molto brutta nei miei confronti, perché ancora oggi sono discriminata dalle persone. Ma sono umana. Ci sono rimasta malissimo”

Eliana Michelazzo ha dunque postato sui social network una conversazione privata con Alessia, la cognata di Pierpaolo Pretelli, nella quale la ragazza si scusa e promette una cena intima per rimediare.

“Avrei voluto evitare di postare questo messaggio, perché ho sempre provato affetto per questi due ragazzi. Ma non posso fare altrimenti. Questa è la chat con la compagna di Giulio. Come vedete erano mortificati perché costretti da Giulia e Pier a non farmi andare al ristorante. Infatti lei stessa scrive ‘Mi sono messa a piangere, faremo una cenetta per scusarci. Quindi sono stati praticamente costretti da loro a non vedermi. Questa è la verità nuda e cruda”

Il messaggio contro Giulio Pretelli

Eliana Michelazzo si è poi scagliata contro Giulio Pretelli, che conosce da tempo e con il quale aveva stretto un legame profondo:

“Inutile scrivere fesserie! Giulio Pretelli fai più bella figura a dire che dovevi avvertire tuo fratello e compagna e il problema non esisteva! Invece per la tua mania di protagonismo… che la gente sa! Hai solo creato problemi a tutti! Scrivendo quello che scrivi fai anche peggio. Baci. Ah dimenticavo: ho il testimone che testimonia la chiamata dove chiedo il permesso, perché le persone sono educate. Tu no!”

Al momento né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno commentato l’accaduto. I due sono stati scelti da Giulio come padrini della piccola Sophie, nata la scorsa estate. A quanto pare i due avrebbero voluto tenere a debita distanza Eliana Michelazzo per via dello scandalo che qualche anno fa ha travolto l’agente insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo, detta donna Pamela. Dal canto suo Giulio si è limitato a dire che non ha mai dato alcuna autorizzazione per far entrare i fotografi in Chiesa. Versione totalmente differente da quella fornita da Eliana.

Cosa fa oggi Eliana Michelazzo

Dopo lo scandalo che l’ha travolta Eliana Michelazzo non è più apparsa in televisione. Qualche mese fa ha provato ad intraprendere un percorso in politica ma con scarsi risultati. Ha tagliato i ponti con la sua amica storica ed ex socia Pamela Perricciolo e non ha avuto più rapporti con Pamela Prati. Eliana continua ad essere molto attiva su Instagram, dove porta avanti una discreta attività di influencer, seguita da più di 500mila follower.