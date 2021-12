Giulia Salemi, colpo di scena: Pretelli svela quando sposerà l’influencer

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere più in sintonia che mai. Il loro amore, sbocciato all’interno della Casa più spiata d’Italia, sembra essere tanto solido da portare i due a pianificare il loro futuro insieme. I fan dei “Prelemi” sognano da tempo il momento in cui Pretelli chiederà la mano alla 28enne, che a quanto pare è molto vicino. Ecco cosa è trapelato.

Come anticipato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il prossimo numero del settimanale “Chi” conterrà un’intervista congiunta ai due personaggi televisivi che fanno coppia dalla fine del 2020. Un passaggio chiave dell’intervista riporta delle parole che faranno sicuramente andare in visibilio i moltissimi fan sfegatati della coppia. Il modello e musicista 31enne, riguardo al tanto chiacchierato e atteso matrimonio con l’influencer, non si è tirato indietro, anzi. Pretelli ha confermato che le nozze sono sicuramente tra i piani suoi e della Salemi:

“Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”.

Il 2023 è quindi l’anno che tutti i fan della coppia devono marchiare in rosso. Resta da vedere cosa risponderà Giulia a questa domanda e cosa conterrà il resto dell’intervista. Per ora non è chiaro se Pretelli abbia già fatto la proposta di matrimonio alla Salemi. Se ciò non è successo è molto probabile che presto il feed dell’influencer piacentina si riempia di foto con l’anello di fidanzamento al dito. Ciò che è sicuro è che i due fanno sul serio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un momento d’oro

La vita di Giulia e Pier sembra andare a gonfie vele non solo dal punto di vista sentimentale. I due sono attualmente coinvolti in interessanti progetti lavorativi che li stanno facendo diventare molto popolari. La 28enne è al momento al timone di “GF Vip Party” insieme a Gaia Zorzi. Il contenitore che precede la messa in onda di ogni puntata del GF Vip risulta essere molto seguito, grazie alla presenza di molti ospiti e alla lettura live di tweet virali che coinvolgono il pubblico.

Pierpaolo, invece, dopo l’esperienza a “Tale e Quale Show”, è al momento impegnato a “Domenica In” con Mara Venier. Qui ha recentemente fatto sfoggio delle sue doti canore e di intrattenimento nel gioco-rubrica “Il Musichiere” tanto da essere ritenuto addirittura sprecato per questo ruolo da buona parte del pubblico.