Pretelli, il Musichiere a Domenica In è un caso: critiche su Mara e il talk

Il modello ha nuovamente fatto capolino nella trasmissione di Mara Venier, ma online scoppia il caso per la sua partecipazione

Domenica in

Se ben ricordate, la scorsa settimana Mara Venier aveva fatto un importante annuncio a Domenica In. Pierpaolo Pretelli, presenza fissa delle ultime settimane, avrebbe perso il format creato ad arte dalla produzione su di lui dopo solo due settimane. Si trattava, nello specifico, di un gioco telefonico musicale vecchio stile che però, evidentemente, non aveva sortito i risultati di share previsti.

Quando Mara Venier aveva fatto l’annuncio aveva anche tenuto a precisare che Pierpaolo Pretelli non sarebbe certo sparito. Al contrario! La presenza del modello in trasmissione sarebbe rimasta una certezza per il pubblico da casa, che tanto gli si è affezionato. L’unico dubbio da parte dei telespettatori e dei fan era: ma che ruolo avrebbe avuto Pretelli nel programma?

La risposta a questa domanda ce l’abbiamo avuta questo pomeriggio. Mara Venier ha accolto nuovamente Pierpaolo Pretelli a braccia aperte, in un’inedita veste di “spalla musicale” per Il Musichiere. Il modello e influencer è stato protagonista di un nuovo siparietto, per la precisione un quiz dove gli ospiti presenti avrebbero dovuto indovinare i titoli di alcune canzoni da lui interpretate.

Fra i partecipanti di questo quiz musicale sono stati Alba Parietti e Rita dalla Chiesa da una parte e Federico Fashion Style e Remo Remigi dall’altra. Lo svolgimento è stato molto semplice: Pretelli cantava i pezzi e gli ospiti dovevano indovinarne titoli e artisti correndo verso una campanella con cui avrebbero prenotato la possibilità di rispondere.

Un’idea banale a tal punto da aver fatto arrabbiare, e non poco, i fan del modello. In molti su Twitter hanno criticato pesantemente la produzione, che avrebbe “sprecato” il talento da intrattenitore di Pretelli. “Onestamente la presenza di Bobby Solo rende il tutto più pesante e si perde tempo inutile a discapito del gioco…Lasciate cantare solo Pierpaolo Pretelli” questo soltanto uno dei commenti apparsi sul social.

Nemmeno gli autori sapevano dove andare…ok buttarla in caciara ma oggi mi è sembrata un po troppo..Pierpaolo Pretelli fin troppo bravo nel riuscire ad andarci dietro… a livello vocale ..bravo bravo …ed ora aspetto solo PierPriscilla ✈

Su ????mi taccio#domenicain #prelemi — TULIPANONERO????P&G???????? (@Robituly1) December 5, 2021

Il quiz musicale con protagonista Pretelli non è nemmeno stato l’unico spazio concesso in puntata al modello. Il fidanzato di Giulia Salemi si è più tardi esibito sulle note del singolo It’s raining men, vestito da cantante brasiliana e senza azzeccare nemmeno una nota. Una scena, va detto, decisamente evitabile.