Cristina Chiabotto di nuovo incinta: secondo figlio per l’ex Miss Italia

Si allarga la famiglia della soubrette piemontese, che per amore ha messo in stand by la sua carriera televisiva

Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta! A lanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna, che pubblica anche le prime immagini delle nuove rotondità dell’ex Miss Italia. Un’altra dolce attesa per la soubrette piemontese, che solo dieci mesi fa ha dato alla luce la sua primogenita Luce Maria. La modella e conduttrice non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia e ora il suo sogno sembra diventato realtà. La rivista fa sapere che il padre del nascituro, l’imprenditore e manager Marco Roscio, è ovviamente al settimo cielo per questa splendida notizia.

Con questa seconda dolce attesa continua il periodo di pausa di Cristina Chiabotto dal mondo della televisione. Dopo aver debuttato giovanissima sul piccolo schermo grazie alla vittoria a Miss Italia la 35enne ha messo in stand by la sua carriera per dedicarsi al marito e alla figlia, che hanno stravolto la sua esistenza. Una decisione che non è costata più di tanto alla Chiabotto, fiera di potersi prendere cura dei suoi affetti.

In una recente intervista Cristina Chiabotto ha però precisato che il suo non è un addio al piccolo schermo. Prima o poi ha intenzione di ritornare in pista, magari con un programma tutto suo.

Chi è il marito di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio nel 2019, dopo un solo anno di frequentazione. Lui è un general manager di 35 anni, nato e cresciuto in Piemonte come la Chiabotto. I due si sono conosciuti allo stadio, durante una partita della Juventus, grazie ad alcuni amici in comune. Entrambi sono grandi tifosi bianconeri e sono intenzionati a trasmettere questa passione alla loro bambina.

La coppia oggi vive a Torino con la piccola Luce Maria. Prima di incontrare Marco la Chiabotto ha amato per dodici anni l’attore napoletano Fabio Fulco, conosciuto nel 2005 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Anche Fulco si è rifatto una vita lontano da Cristina: oggi è felice accanto alla modella Veronica Papa, che l’ha reso padre a 50 anni della piccola Agnes.