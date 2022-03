Ascolti tv ieri: Studio Battaglia ok, d’Urso ottima, De Martino cala. Tutti i dati

Ascolti tv e dati share di martedì 15 marzo 2022 – Due esordi interessanti nel prime time della tv generalista: La fiction di Rai Uno Studio Battaglia e la prima puntata de La Pupa e il Secchione targato Barbara d’Urso su Italia Uno. La serie tv proposta dall’ammiraglia Rai ha avuto 4.1 milioni di spettatori e uno share del 18.9%: dati non strabilianti ma sicuramente più che buoni. Il reality della seconda rete del Biscione ha conquistato 2 milioni di utenti e il 12.2% di share: ottimo risultato per la d’Urso considerando la messa in onda sulla seconda rete Mediaset e non su Canale Cinque, che ha trasmesso la Champions League. Il match ha convinto 3.4 milioni di utenti (14.4%).

In calo Stasera tutto è possibile, su Rai Due: 1.3 milioni di utenti (7.3%); la scorsa settimana ne aveva intercettati 1.6 milioni (8.9%.). Sul fronte talk, Di Martedì vince a mani basse su #Cartabianca e Fuori dal coro.

Di seguito i dati completi del prime time di martedì 1 marzo:

Rai Uno – Studio Battaglia ha raccolto 4.183.000 spettatori, pari al 18.9% di share.

Canale Cinque – Calcio – Champions League – Manchester United Vs Atletico Madrid ha intercettato 3.469.000 spettatori (14.4%).

Rai Due – Stasera tutto è possibile: 1.318.000 spettatori (7.3%).

Italia Uno –La Pupa e il Secchione ha convinto 2.003.000 spettatori (12.2%).

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 897.000 spettatori (4.4%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 830.000 spettatori (4.8%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.338.000 spettatori (6.5%).

TV8 – Italia’s Got Talent ha registrato 659.000 spettatori (3.2%).

Nove – 40 Carati ha raggiunto 283.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv martedì 15 marzo 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.394.000 spettatori (21.3%).

Canale5: Striscia la Notizina ha interessato una media di 3.724.000 spettatori (15.1%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.468.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.870.000 spettatori (24.3%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.536.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.891.000 (19.9%).

Ascolti tv martedì 15 marzo 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.799.000 spettatori (14.3%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.101.000 spettatori (19.7%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.083.000 spettatori (16.3%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 404.000 spettatori (3.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.457.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.467.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.836.000 spettatori (23.8%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.899.000 spettatori (18%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.636.000 spettatori (15.6%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.939.000 spettatori (15.3%).

Ascolti della mattina di martedì 15 marzo 2022

Exploit di Mattino Cinque che registra numeri in forte crescita: