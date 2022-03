Barbara d’Urso a La pupa e il secchione: il dettaglio che fa discutere

La conduttrice napoletana è per la prima volta al timone del programma cult Mediaset, in onda su Italia Uno

La pupa e il secchione è tornato in tv sotto la guida di Barbara d’Urso, che è anche autrice dello show. La presentatrice Mediaset ha stravolto il programma di Italia Uno e l’ha reso un reality sulla scia del Grande Fratello, che ha presentato per molte edizioni su Canale 5. La prima puntata – in onda martedì 15 marzo – ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Tanti, tantissimi, i commenti sui social network, tra critiche, commenti e battutine.

Un dettaglio dello show però ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ne La pupa e il secchione sono infatti presenti troppi elementi delle altre trasmissioni di Barbara d’Urso: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso (questi ultimi due chiusi da Pier Silvio Berlusconi nell’ultimo anno). Senza dimenticare il già citato Grande Fratello Nip che la 64enne ha condotto fino al 2019.

Nel corso della serata Barbarella ha più volte fatto menzione ad espressioni già sentite altrove come “busta shock” per non parlare dei componenti del cast. La maggior parte delle Pupe e dei Secchioni sono degli habitué del salotto di Carmelita.

Ci sono infatti: Paola Caruso, Flavia Vento, Marialaura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio), Denis Dosio, Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria), Mila Suarez (ex fidanzata di Alex Belli), Aristide Malnati, Gianmarco Onestini, Mirko Gancitano (fidanzato di Guenda Goria). Per non parlare delle giurate Antonella Elia e Soleil Sorge. Tutti personaggi che hanno animato in passato, e lo fanno ancora oggi, gli altri show della d’Urso.

Una scelta che non è proprio andata giù a molti. “Ma questo è un altro programma. Snaturato il format originale e trasformato nel salotto di Pomeriggio 5”, si è lamentato qualcuno su Twitter. Qualcun altro si è chiesto: “Ma è La pupa e il secchione o Pomeriggio 5 nella versione ancora più trash?”.

“Assolutamente bocciato, lento e con i soliti raccomandati visti e rivisti”, ha rimarcato un utente. E poi ancora: “Un mix tra Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e La pupa e il secchione. No sense”. Parecchi non hanno esitato a definire La pupa e il secchione lo spin off di Pomeriggio 5.

“La villa. Le sorprese trash dopo due minuti. I concorrenti riciclati. Le fazioni. Il trash a fiumi. Barbara ha proprio detto mi avete tolto i programmi, ne faccio cinque in uno”

Un particolare non di poco conto che fa discutere eccome. Nonostante questo molti hanno apprezzato questo ritorno del format in prima serata, convinti che La pupa e il secchione sarà l’erede del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini terminato da poco con la vittoria della principessina Jessica Selassié.

Il ritorno de La pupa e il secchione

Protagonisti assoluti delle 8 puntate de La pupa e il secchione i 22 concorrenti che saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza.

Un incontro-scontro tra pianeti completamente diversi: donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto.

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla loro abitazione per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando.

Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate.