Fedez è malato, lo sfogo tra le lacrime: “Trovato serio problema di salute”

Fedez è tornato su Instagram. Ai follower più attenti non era sfuggito il silenzio degli ultimi giorni sui social network. Qualcuno aveva ipotizzato l’arrivo di un terzo figlio con Chiara Ferragni, qualcun altro aveva sussurrato una probabile crisi in casa Ferragnez. Purtroppo la realtà è ben diversa e il rapper ed ex giurato di X Factor si è lasciato andare ad un lungo sfogo, piuttosto provato ed emozionato.

Fedez ha rivelato a tutti i suoi fan di avere un problema di salute che, per fortuna, è stato beccato in tempo. Un problema di salute abbastanza serio di cui Federico Lucia non ha preferito svelare il nome che però, come precisato dal diretto interessato, richiederà una lunga terapia.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna mi è stato trovato con tempismo. Comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora”, ha fatto sapere Fedez sui social network.

“In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni e tutta la mia famiglia e i miei amici”, ha aggiunto il presentatore di LOL-Chi ride è fuori.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Non è mancato il supporto pubblico di Chiara Ferragni, sposata con Fedez dal 2018. L’imprenditrice digitale ha confidato ai suoi follower che in questi giorni ha bisogno di tutto il loro supporto per affrontare questa ennesima sfida insieme al marito. L’influencer ha poi definito il padre dei suoi figli come il suo grande amore e gli ha promesso che gli resterà sempre accanto, anche davanti questa sfida così difficile e complicata.

Di recente si è parlato di una crisi importante tra Fedez e Chiara Ferragni ma la coppia in questo periodo preferisce non curarsi dei gossip e delle malelingue ma andare avanti e affrontare questo nuovo e travagliato capitolo della loro vita.

La foto è stata subito sommersa di like e commenti, molti dei quali provenienti da personaggi del mondo dello spettacolo. A dare forza a Fedez tra i tanti: Mara Venier, Clizia Incorvaia, Benedetta Parodi, Anna Dello Russo, Michela Giraud. Senza dimenticare le cognate dell’artista, Valentina e Francesca Ferragni.

Non mancano ovviamente i piccoli Leone e Vittoria, che presto compiranno gli anni. Il 19 marzo il primogenito dei Ferragnez festeggerà i suoi quattro anni mentre la sorellina più piccola si appresta a spegnere la sua prima candelina.