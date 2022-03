Fedez e Ferragni, “periodo complicato”: le cause del momento no di coppia

Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi più uniti che mai alla Milano Fashion Week, di cui l’imprenditrice digitale è stata una delle protagoniste indiscusse. La 34enne e il cantante 32enne hanno sfoggiato lussuosi abiti l’uno al fianco dell’altra, partecipando alla sfilata di Versace, casa di moda alla quale sono legati da tempo. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. La coppia sembra essere infatti finalmente uscita dalla vera o presunta crisi nella quale è rimasta impantanata per qualche tempo a gennaio 2022. Ecco quali sarebbero stati i motivi della “maretta” tra i due.

Secondo quanto riportato dal settimanale OGGI le ragioni dei dissapori in casa Ferragnez sono da ricercare nella gelosia di Fedez. Quest’ultimo sarebbe stato infastidito dall’amicizia che lega la sua consorte ad un misterioso rampollo di una nota casa di moda che si sarebbe separato recentemente. A quanto pare però le cose all’interno della coppia si sarebbero sistemate, o almeno così sembra. Le foto che li ritraggono felici alla Milano Fashion Week parlano chiaro, anche se c’è ancora chi pensa siano solo un modo per zittire le malelingue che parlano di una crisi che in realtà imperversa ancora.

Chiara Ferragni, com’è stato mostrato all’interno della serie tv The Ferragnez, è sicuramente molto più espansiva e socievole del marito. Probabilmente l’influencer, che negli ultimi tempi è volata con il suo team a New York e Parigi per lavoro, sta cercando di costruirsi solide amicizie nel mondo della moda. Fedez, magari, ha invece visto qualcos’altro. In ogni caso si tratta solo di ipotesi in quanto i diretti interessati non si sono mai espressi a riguardo.

Chiara Ferragni e Fedez felici dopo un periodo duro

Nella giornata di ieri 2 marzo 2022 Fedez e i figli Leone e Vittoria hanno raggiunto la Ferragni a Parigi, regalandosi una meravigliosa serata a Disneyland. Le foto condivise dalla coppia sui social danno l’impressione di una famiglia felice e unita. Si può dire che è definitivamente tornato il sereno?

C’è anche da dire che per i Ferragnez sono stati mesi duri. I due hanno infatti contratto il Covid nel periodo di Natale e Capodanno, durante il quale sono stati costretti a stare in casa come molti italiani. Qualche tempo dopo poi Fedez ha accusato un duro colpo. A fine gennaio 2022 è scomparsa la zia che lo ha cresciuto. Quest’ultima ha affrontato un male per molti anni per poi soccombere a causa del Covid.