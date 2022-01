Fedez, grave lutto a causa del Covid: lo sfogo struggente

In queste ore Fedez ha dato una tragica notizia al pubblico che lo segue. In un amaro sfogo, il noto rapper ha fatto sapere che è morta sua zia. A uccidere la donna è stato il Covid-19 e il dolore per la famiglia è, chiaramente, enorme. In particolare, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato che la zia l’ha cresciuto come il figlio che non ha mai avuto. Quando ha scoperto che la donna era risultata positiva al virus, il cantante non ha avuto una reazione positiva. In questo suo sfogo si può percepire tutto il dolore che sta provando per questo grave lutto.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto”, ha iniziato così a parlare della triste perdita. Dopo di che, Fedez ha fatto presente che la zia ha affrontato per ben 20 anni “una battaglia contro un grande male senza mai piegarti”. Pare che da tempo la donna stesse combattendo contro una grave malattia. Probabilmente, proprio per questo il rapper ha subito pensato che per la zia il Covid-19 “sarebbe stato troppo”. Nel grande dolore che sta affrontando, il rapper vuole pensare che ci sia stato in realtà un finale dolce.

“Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare”

Ha così salutato la sua amata zia, concludendo: “Ciao guerriera, ciao zia”. Dopo aver condiviso questo importante messaggio, Fedez ci ha tenuto a ringraziare i medici e gli infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Non li ha ringraziati solo per aver “provato fino all’ultimo” ma soprattutto per la loro “grande umanità”.

In questi anni di pandemia del Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfruttato la loro notorietà per fare del bene comune. Hanno anche loro contratto il virus diverse settimane fa. Per loro non è stato di certo un Natale movimentato. Infatti, a dicembre i Ferragnez sono risultati positivi e hanno dovuto così trascorrere le festività, anche quelle di Capodanno, a casa. Un aspetto negativo è stato sicuramente quello legato ai figli Leone e Vittoria. Indubbiamente erano felici che entrambi sono sempre risultati negativi, ma hanno dovuto fare a meno del contatto.

Quando si è negativizzato, Fedez ha mostrato tutta la sua felicità nel poter tornare finalmente ad abbracciare i due bambini. Fortunatamente tutto si è evoluto nel migliore dei modi. Ma proprio ora, il Covid ha portato via dalla vita del rapper una persona per lui fondamentale.