Fedez raccolta fondi, emozione sui social: “Ho pianto come un cretino”

Il rapper a cuore aperto sui social: la reazione dopo il successo della raccolta fondi, i cambiamenti personali e la promessa agli italiani: “Uniti si può fare tutto”

L’artista ha condiviso una serie di storie su Instagram in cui ha raccontato la sua reazione dopo aver constatato cosa è riuscito ad ottenere, con l’aiuto degli italiani, attraverso la sua raccolta fondi destinati agli ospedali lombardi. Come ben sappiamo, all’inizio del mese di marzo, Chiara Ferragni e Fedez, hanno avviato una raccolta fondi con l’ausilio del portale GoFoundMe (gesto che, purtroppo, ha suscitato anche varie polemiche). I due coniugi hanno donato personalmente la cifra di 100 mila euro per aiutare il San Raffaele di Milano con lo scopo di aprire una nuovo reparto di terapia intensiva. All’iniziativa hanno aderito anche tantissime persone, raggiungendo un’incredibile risultato: in totale sono stati sfiorati i 4 milioni di euro. Una cifra che nessuno, compresi gli artefici della progetto, si sarebbero aspettati di ottenere. E così, a meno di due mesi di distanza, il rapper ha commentato così l’esito raggiunto.

“Ho pianto come un cretino, lo spirito di collettività mi ha fatto emozionare”

“Non vi nego che ho pianto come un cretino. In un periodo storico in cui l’individualità si stava confondendo con l’individualismo abbiamo riscoperto uno spirito di collettività che mi fa sinceramente emozionare. Sono convinto che quando tutto questo sarà finito, sforzarci a non dimenticare cosa siamo stati capaci di creare aiutandoci l’un l’altro, potrebbe aiutarci a migliorare noi stessi e il nostro futuro”, ha pubblicato poco fa l’artista sui social. In seguito, Federico ha anche confessato quanto questo periodo l’abbia profondamente cambiato anche a livello personale.

“Per anni ho vissuto la mia condizione di privilegio come una colpa”

“Questo periodo mi ha aiutato a chiudere un ciclo di cambiamento della mia vita che avevo iniziato da più di un anno. Per anni ho vissuto la mia condizione di privilegio come una colpa piuttosto che una risorsa da mettere a disposizione per gli altri. È innegabile che la ripartenza sarà segnata da grandi difficoltà per tanti italiani. Mi sento di dirvi che io e la mia famiglia cercheremo di fare la nostra parte per dare una mano ad affrontare i numerosi ostacoli che il nostro Paese si troverà davanti da qui ai prossimi mesi. Da soli si può fare tanto, ma uniti si può fare tutto”, ha concluso il cantante.