Fedez negativo al Covid: “Finalmente posso baciare i miei figli”

Dopo Chiara Ferragni anche Fedez è negativo al Covid. La coppia è libera dal virus e può tornare a vivere la quotidianità con i figli come prima. Chiara e Federico hanno affrontato la quarantena, in attesa del tampone negativo, in casa con Leone e Vittoria, che per fortuna sono sempre risultati negativi al Covid. Quindi su Instagram i due si sono sempre mostrati con la mascherina quando erano insieme ai bimbi, l’unica stanza libera era la loro camera da letto oppure la toglievano quando i bimbi erano già a letto. Domenica è risultata negativa Chiara, oggi ha ricevuto l’atteso tampone negativo anche Fedez.

Lo ha annunciato lui stesso su Instagram con delle stories: “Ragazzi sono ufficialmente negativo, finalmente libero”. Libero di correre e di scorrazzare, ha aggiunto, ma chi ha visto la serie tv The Ferragnez sapeva già che stava solo scherzando. Nel corso degli episodi su Amazon Prime infatti Federico e Chiara hanno mostrato di avere due modi di vivere la vita del tutto differenti: a lei piace essere circondata da amici e parenti e partecipare a cene e weekend in compagnia, lui l’esatto contrario.

Fedez ama stare a casa con la sua famiglia, trascorrere del tempo con loro e possibilmente senza avere sempre amici e famiglie accanto sul divano. E infatti subito dopo aver detto di essere libero di correre e scorrazzare ha postato un video in cui si va semplicemente a sedere sul divano: “Libero di stare sul divano a casa senza Covid”. Chiara lo ha abbracciato e non ha potuto fare a meno di scherzare… sui suoi odori: “Però non sei più libero di puzzare amore. Devi lavarti”. Quindi Federico ha chiesto alla moglie cosa avrebbero fatto oggi, lui vorrebbe stare a casa. Tutto come prima insomma, ma senza Covid.

Poco dopo però Fedez ha postato una foto con Leone e Vittoria ed è per loro che non vedeva l’ora di tornare negativo al Covid. “Scherzi a parte, finalmente posso riempire di baci i miei bimbi”, ha scritto sulla foto. E mentre Chiara Ferragni era già con lo smartphone in mano per programmare weekend ed escursioni, lui l’ha ripresa e postata su Instagram. La risposta della Ferragni? Questa: “Sei liberissimo di non venire”. E Fedez ha risposto così: “Ok grazie”.