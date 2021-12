Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: dove sono e come stanno i figli

Sembra proprio che in questo periodo storico riuscire a scampare la positività al Covid-19 sia davvero un’impresa impossibile. Il tanto temuto virus scoperto in Cina lo scorso anno ha infatti colpito nelle scorse ore anche Fedez e Chiara Ferragni.

L’annuncio della loro positività i due coniugi l’hanno dato, neanche a dirlo, via Instagram Stories. Questa mattina, 27 dicembre, la coppia di influencer più seguita d’Italia ha scoperto di essere positiva al Covid-19 tramite tampone. Per sicurezza nei giorni scorsi Fedez e Chiara Ferragni si erano sottoposti a numerosi test, sempre negativi fino all’arrivo del risultato del molecolare

Non c’è in ogni caso da preoccuparsi particolarmente. Al di là che entrambi si sono vaccinati, le loro condizioni di salute per adesso sono ottime, visto che fortunatamente sono entrambi asintomatici. E le belle notizie, per così dire, non finiscono qui: anche i loro figli, Leone e Vittoria, stanno benissimo ma soprattutto (“non si sa bene come” ha aggiunto Fedez) sono negativi.

Il fatto che i piccoli di casa Ferragnez siano negativi è il motivo per cui sia Fedez sia Chiara Ferragni si sono fatti vedere nelle Instagram Stories con indosso la mascherina FFP2. Si tratta, questo, dello strumento per il momento più utile oltre al vaccino per impedire o ridurre le possibilità di contagio.

I prossimi giorni, in attesa del tampone che li libererà dalla quarantena, Fedez e Chiara Ferragni li passeranno in isolamento, nel loro grande appartamento di Milano CityLife. Proprio pochissime ore fa, Fedez e Chiara Ferragni avevano annunciato di essere stati costretti a tornare di corsa a Milano per motivi di salute legati ai figli. Leone, infatti, aveva avuto la febbre mentre erano in montagna, attaccando poi un virus alla sorellina Vittoria. Visto lo spavento che i due si sono presi di recente con la piccola, la scelta è stata quella di tornare vicino agli ospedali in città per precauzione. Fin da subito, in ogni caso, Fedez e la Ferragni avevano tenuto a precisare che i due bimbi non si erano presi il Covid. Una sorte che, alla fine, è toccata purtroppo a loro due.