Fedez e Chiara Ferragni: Vigilia rovinata, problemi di salute per i figli

Brutte notizie per i Ferragnez, costretti a tornare di corsa a Milano per il bene dei loro figli, ecco come stanno i due bambini

Avrebbe potuto essere un bel Natale per Fedez e Chiara Ferragni aka i Ferragnez, che in questi giorni si stanno godendo il grande successo della loro serie su Amazon Prime. Ma si sa che i problemi di salute dell’ultimo momento possono sempre essere arrivare, soprattutto in questo periodo. Nelle scorse ore, la coppia più seguita sui social in Italia ha infatti confermato ai fan che i figli Leone e Vittoria, purtroppo, non sono stati molto bene.

Ma non c’è motivo di preoccuparsi. A quanto pare entrambi i bambini si sono presi una sindrome influenzale, o qualcosa di simile, che ha dato loro qualche linea di febbre o un po’ di tosse. Visto che siamo ancora nel pieno della pandemia, è ovvio che tutti avessero subito pensato che si potesse trattare di Covid-19. Ma in questo senso Chiara Ferragni e Fedez hanno tenuto a rassicurare i loro follower. Dopo aver effettuato un tampone ai due piccoli, il risultato è stato negativo.

Per sicurezza e scrupolo, in ogni caso, i Ferragnez sono stati costretti a interrompere la loro vacanza in montagna e a tornare a Milano di corsa. A darci gli ultimi aggiornamenti sulla salute dei due bambini sia Fedez sia la Ferragni, con un paio di Stories dedicate.

Fedez, come suo solito, l’ha buttata più sul ridere, augurando ironicamente una “buona Vigilia anche a voi” a tutti i suoi seguaci. La Ferragni invece ha girato un video in cui ha spiegato esattamente tutto quello che è successo nelle ultime ore:

Noi quest’anno con le vacanze non siamo stati particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, non stava bene, oggi ha solo la tosse, però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai ma speriamo di no, visto che qua siamo un po’ isolati.

In tempi non sospetti, in effetti, Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto a che fare con un brutto virus che ha colpito la loro secondogenita. Vittoria Ferragnez a ottobre si era presa un virus che l’aveva costretta ad un breve ricovero ospedaliero, per tutti gli accertamenti del caso. Sotto consiglio dei medici, infatti, la piccola è rimasta sotto osservazione, visto che il virus contratto (molto comune fra i bambini) può in alcuni casi portare a delle complicazioni. La neonata, che ha appena 8 mesi, non ha in realtà avuto sintomi particolarmente gravi, se non un po’ di disidratazione, ed è poi tornata a casa sana come un pesce dopo poche ore.