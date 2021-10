Fedez e Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata nella notte: parla Chiara

I Ferragnez di nuovo in apprensione per la secondogenita, ecco le sue condizioni e cosa sta succedendo

Fedez e Chiara Ferragni sono in queste ore di nuovo in apprensione. Purtroppo la loro secondogenita, Vittoria Lucia, è stata nuovamente portata in ospedale al pronto soccorso. Al momento, per fortuna, niente che posta suscitare particolare preoccupazione, anche se di certo non dev’essere per i due un momento facile. Vittoria è infatti stata colpita da un virus molto comune fra i bambini in questo periodo, che a quanto sembra le è stato trasmesso dal fratellino Leone.

Ad aggiornarci sullo stato di salute della piccola sono sia Federico Lucia sia Chiara Ferragni, con due distinte Instagram Stories pubblicate sui rispettivi profili. Grazie ai genitori della piccola sappiamo che stavolta Vittoria è stata ricoverata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. In ospedale la neonata, che ha da poco compiuto sei mesi, dovrà rimanere qualche giorno per sicurezza.

In ogni caso, nonostante un po’ di normale preoccupazione, Fedez e Chiara Ferragni hanno tenuto a farci sapere che la piccola sta bene, anche se è un po’ più stanca del solito. La scelta di farla ricoverare è semplicemente legata al fatto che questo virus del raffreddore, molto comune, dà spesso nei bambini situazioni da tenere sotto controllo. Nessuno dei due coniugi, giusto per essere chiari, ha fatto riferimento in alcun modo al Covid-19, contrariamente a quello che molti potrebbero pensare, visto il periodo.

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni: il racconto dei suoi primi problemini di salute

I primi problemini di salute Vittoria Lucia li aveva avuti già nei giorni scorsi. I Ferragnez avevano raccontato di aver portato la bimba in ospedale febbricitante. Qui la piccola, che aveva sofferto anche di un po’ di disidratazione, era rimasta per circa 10 lunghe ore in compagnia della madre. La Ferragni, uscita dall’ospedale, aveva poi tranquillizzato tutti con dei rapidi aggiornamenti.

Qualche ora fa Fedez aveva pubblicato una serie di Stories in compagnia della bambina in braccio al suo papà, calma e tranquilla mentre faceva l’aerosol. Una tranquillità che sarebbe finita molto presto, anche se sembra che tutto si risolverà per il meglio nel giro di una manciata di giorni.