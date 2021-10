Chiara Ferragni, giornata in ospedale per Vittoria: come sta la bimba ora

Chiara Ferragni ha trascorso la giornata in ospedale con la figlia Vittoria. Ci sono state ore di tensione e di ansia per la piccola di casa Ferragnez, mamma e papà si sono preoccupati e allarmati al punto da chiedere l’intervento dei medici. La piccola non è riuscita a riposare bene stanotte e per questo Chiara e Fedez hanno preferito portarla in ospedale. I due non si sono fatti vivi su Instagram per tutta la giornata: chi ha notato questo particolare si è subito preoccupato, perché non succede quasi mai che i Ferragnez stiano in silenzio per quasi un giorno intero. E qualcosa è successo davvero, per fortuna nulla di grave.

Chiara e Federico non hanno postato nulla sui social da ieri sera, poco fa è stata la Ferragni a farsi viva con i fan. Ha pubblicato delle foto di Vittoria in ospedale con la flebo e insieme a lei. Nel post si legge che erano appena tornate a casa dall’ospedale, all’incirca alle cinque del pomeriggio, perché la piccola non si è sentita bene e aveva una febbre molto alta. Notando anche difficoltà a respirare e segnali di disidratazione, i due hanno preferito far visitare la figlia. E hanno fatto bene.

Chiara Ferragni e la figlia Vittoria hanno passato dieci ore in ospedale, come ha scritto lei stessa su Instagram. La piccola è stata sottoposta a tutti gli esami del caso e tutti hanno dato esito positivo. Vittoria sta meglio, per questo i medici non hanno ritenuto opportuno ricoverarla. Mamma e papà dovranno però tenerla ancora sotto osservazione, come ha detto Chiara tra le storie raccontando cosa è successo a Vittoria:

“Siamo tornati da 40 minuti dall’ospedale. Eravamo lì da stamattina, perché tutta la notte Vitto ha dormito male. Non riusciva a dormire, era un po’ disidratata, aveva la febbre, tanta tosse. Non respirava bene, era un po’ intasata. […] Adesso la teniamo sotto osservazione a casa”

Poi ha ribadito che i medici hanno fatto tutti i controlli e una flebo per idratare la bimba. Chiara Ferragni e la figlia Vittoria hanno lasciato l’ospedale, adesso sono a casa perché la piccola sta meglio. Tra le storie ci sono anche dei video della bimba in ospedale, prima e dopo le cure probabilmente: nel primo era nel passeggino e dormiva, nel secondo invece giocava e sorrideva alla mamma. “Stai meglio?”, sussurra mamma Chiara alla figlia vedendola tornare a giocare.