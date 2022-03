Belve, Valeria Marini: “A 15 anni abortii a mia insaputa, lo volle mia madre”

Andrà in onda questa sera, 18 marzo, su Rai 2 in seconda serata una nuova puntata di Belve. Ospite del salotto di Francesca Fagnani (e in balia della sua lingua biforcuta) ci sarà Valeria Marini, che però ha in serbo per noi qualcosa che in pochi si sarebbero aspettati. La soubrette racconterà questa sera per la prima volta in assoluto nel dettaglio uno dei più grandi traumi che abbia mai vissuto e del quale non ha quasi mai parlato in precedenza.

Alla Fagnani, Valeria Marini parlerà in modo approfondito e senza filtri dell’aborto che ha dovuto effettuare quando aveva soltanto 15 anni. L’anticipazione della notizia arriva sulle pagine di Davide Maggio, che su Twitter ha pubblicato in anteprima un breve estratto dell’intervista in onda stasera.

Ospite di Belve, Valeria Marini ha raccontato di aver dovuto effettuare un’interruzione di gravidanza quando era soltanto un’adolescente, per volere della madre. Ai tempi, infatti, era stata proprio Gianna Orrù ad aver portato la figlia, praticamente una bambina, in ospedale.

La ricostruzione della Marini, forse inaspettata anche per la stessa conduttrice che immediatamente si irrigidisce, fa riferimento ad una storia dai tratti inquietanti. La soubrette racconta di essere rimasta incinta di un uomo molto più grande di lei che, tra le altre cose, è stato definito da lei stessa come una persona violenta. Ma di essere stata portata dalla madre ad abortire, in realtà, la Marini nemmeno se n’era resa conto. Un aborto coatto, insomma, del quale però Valeria Marini non ha grossi rimpianti.

Francesca Fagnani, comprensibilmente turbata dalle dichiarazioni della Marini, ha chiesto alla sua ospite se la scelta della madre non fosse stata, per così dire, una sorta di violenza nei suoi confronti. Ma la Marini a questo punto è rimasta impassibile, sottolineando che in realtà quella della madre è stata un’azione a fin di bene. Ecco il suo racconto:

Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta. […] Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto. […] Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla.

Il tema della gravidanza è, fra l’altro, particolarmente delicato per Valeria Marini. Ad oggi infatti la ex concorrente del GF Vip e naufraga dell’Isola dei Famosi non è mai riuscita ad avere figli. Anche durante la lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori la Marini aveva purtroppo subito altri due aborti.