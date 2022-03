Isola dei Famosi, c’è una naufraga segreta: è un’ex del Grande Fratello

Colpo di scena all‘Isola dei Famosi 2022. Il cast della nuova edizione del programma non sarebbe stato svelato del tutto. Pare che alla volta dell’Honduras sia partita un’altra concorrente mai annunciata fino ad oggi. A farlo sapere Very Inutil People, che riporta un grave errore commesso dalla produzione del reality show.

Sul profilo Twitter di Banijay Italia, che produce per l’appunto l’Isola dei Famosi, sarebbe stato annunciato per sbaglio il nome di Patrizia Bonetti, con tanto di foto che ritrae la ragazza con la classica divisa bianca da naufraga. Una volta notato lo scivolone, lo scatto sarebbe stato prontamente rimosso ma qualcuno sarebbe riuscito a fare qualche fermo immagine.

Al momento nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte dei produttori. Tutto tace pure sul profilo Instagram di Patrizia Bonetti, seguita da quasi un milione di follower. Qualche giorno fa ha però in un post ha scritto: “Ci vediamo presto”.

Chi è Patrizia Bonetti

Il nome non è nuovo agli appassionati di cronaca rosa: la modella italo-cubana, classe 1995, è stata legata a Gianluca Vacchi dal 2013 al 2014. Pare sia stata innamorata pure di Claudio D’Alessio, primogenito del cantante Gigi.

Nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso, dove ha fatto discutere per via di un flirt con Luigi Mario Favoloso, all’epoca ancora fidanzato con Nina Moric. Successivamente ha lavorato a La pupa e il secchione. Patrizia ha inoltre fatto parlare per via di una liaison con Fabrizio Corona.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

Quest’anno i concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le prime saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio. Tra le coppie: Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Tra i singoli troviamo invece: Antonio Zequila, Roberta Morise, Nicolas Vaporidis, Blind, Jovana Djordjevic (moglie dell’ex calciatore Filip), Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri.

Ilary Blasi sarà affiancata da Alvin come inviato mentre i nuovi opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che in passato hanno già fatto parte dell’adventure-game.