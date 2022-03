Isola dei Famosi 2022, diramato il cast ufficiale: i nomi dei 22 naufraghi

Tutto pronto per l’inizio de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show che, su Canale Cinque, raccoglierà il testimone dal Grande Fratello Vip (Alfonso Signorini chiuderà i battenti il 14 marzo, Ilary Blasi li aprirà esattamente una settimana dopo, il 21 marzo). Tv Sorrisi e Canzoni, come da tradizione, pochi giorni prima dell’avvio del programma, ha svelato il cast ufficiale: in tutto, almeno ai nastri di partenza, i naufraghi sono 22, anche se i concorrenti sono 16. Motivo? Semplicemente perché alcuni gareggeranno in “coppia”, mentre altri da “single”, secondo le modifiche apportate al format. Alvin Sarà l’inviato, mentre Vladimir Luxuria e Nicola Savino gli opinionisti.

Isola dei Famosi 2022, l’elenco delle coppie e dei single del cast ufficiale

In totale, le “coppie” sono sei. Rispetto alle ultime indiscrezioni, nessuna sorpresa. Ecco chi sbarcherà in Honduras:

Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna)

Di seguito l’elenco completo dei “single”, ossia i naufraghi che giocheranno da soli:

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roberta Morise

Roger Balduino

Isola dei Famosi 2022, chi non è entrato nel cast

Nelle scorse settimane erano spuntate voci che volevano nel cast anche l’ex non è la Rai Ilaria Galassi, la fidanzata di Marcell Jacobs Nicole Daza e la showgirl Matilde Brandi. Evidentemente, per motivi per ora ignoti, le trattative con le tre donne non hanno partorito la fumata bianca.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non può permettersi un altro flop

La nuova edizione del reality è uno spigoloso banco di prova per la conduttrice romana che arriva da esperienze televisive non entusiasmanti sul fronte ascolti. Eurogames, timonato in coppia con Alvin, ha fatto registrare dati assai deludenti, lo stesso vale per Star in the Star a cui Mediaset, visti i bassi risultati, ha persino sforbiciato delle puntate. Meglio L’Isola dello scorso anno: il reality non ha sfondato, ma ha comunque raccolto dati oltre la sufficienza.