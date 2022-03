Isola dei Famosi: ufficializzato un attore di peso ma c’è chi non lo riconosce

Tra poco più di una settimana, più precisamente il 21 marzo, L’Isola dei Famosi aprirà i battenti. Dopo le indiscrezioni relative al cast, stanno arrivando le prime conferme ufficiali sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Lungo la mattinata di sabato 12 marzo, il reality show di Canale Cinque, attraverso i suoi canali social, ha annunciato che tra i concorrenti in gara ci sarà Nicolas Vaporidis, 40 anni, attore che ha fatto sognare un’intera generazione per aver interpretato Luca Molinari in Notte prima degli esami. Un colpaccio per Ilary Blasi: seppur la popolarità del capitolino ha subito una battuta d’arresto negli ultimi anni, la sua figura resta comunque di primissimo piano e porta con sé un nome di peso.

“Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago dell’Isola pronto a sbarcare in Honduras”. Così gli account ufficiali della trasmissione, nel confermare la presenza nel cast dell’attore romano. Il post è subito stato preso d’assalto dagli utenti. Su Instagram, diversi coloro che hanno detto di non vedere l’ora di poter osservare come se la caverà il loro beniamino in Honduras. Altri si sono chiesti “ma chi è?”, non sapendo chi sia o facendo finta di non esserne al corrente. Molti altri hanno posto attenzione sul cambiamento fisico di Vaporidis rispetto a quando diede corpo e voce a Luca Molinari. In particolare sono stati tanti gli utenti che sono rimasti sorpresi nel vederlo senza capelli.

Nicolas Vaporidis: amori celebri

Vaporidis è stato fidanzato con le colleghe Cristiana Capotondi e Ilaria Spada. Dopodiché si è legato a Giorgia Surina, sposata nel 2012, da cui ha poi divorziato nel 2016. Nel 2020 è stato avvistato assieme a Giulia Brighi. Attualmente non si sa se la love story sia in corso oppure se sia giunta al capolinea.

Isola dei Famosi 2022: i concorrenti ufficiali già annunciati e il cambio di rotta sugli opinionisti

Nelle scorse ore, la macchina organizzativa del reality show ha annunciato altri concorrenti: Lory Del Santo sarà protagonista assieme al suo fidanzato Marco Cucolo, mentre Guendalina Tavassi parteciperà assieme a suo fratello Edoardo (chiacchierato dal gossip nostrano di recente per via della relazione sentimentale avuta con Diana Del Bufalo).

Cambio di guardia tra gli opinionisti: via i deludenti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (l’unico a salvarsi del trio), dentro due personaggi più quotati dal punto di vista televisivo, vale a dire Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Per quel che invece riguarda l’inviato, ci sarà il ritorno in postazione di Alvin.