Isola dei Famosi, insolito scoop sul kit. Primi intoppi: un naufrago col Covid

Giornata di scoop sull’Isola dei Famosi 2022, che il prossimo 21 marzo 2022 prenderà il posto del GF Vip 6. Il reality show portato avanti in Honduras e condotto da Ilary Blasi, è pronto a tornare nelle case degli italiani. In queste ore, Deianira Marzano lancia una notizia sul kit di sopravvivenza di quest’anno. Sembra che la produzione abbia deciso di inserire un oggetto alquanto particolare. Ebbene, pare che in questa nuova edizione i concorrenti avranno a disposizione i contraccettivi. Sarà davvero così?

L’influencer dichiara di aver ricevuto questa informazione “da chi è lì” e appare molto sicura. Pare che nelle passate edizioni questo oggetto non fosse disponibile. Il kit di sopravvivenza dell’Isola era composto da costumi da bagno, completi di intimo, due magliette, due felpe, due pantaloni, due paia di scarpe, calze e un K-way. Inoltre, ogni concorrente ha la possibilità di portare con sé solo tre oggetti personali. Ovviamente, è consentito portare pettine, rasoio e spazzolino da denti.

Le news sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi non finiscono qui. Sempre oggi, Deianira fa sapere – attraverso il suo seguitissimo account di Instagram – che uno dei naufraghi sarebbe appena risultato positivo al Covid-19. Si tratterebbe di uno dei componenti de I Cugini di campagna, ovvero Silvano Michetti. Nelle scorse ore pare che si siano svolti i servizi fotografici per tutti i concorrenti. Il cantante, dunque, sembra che non abbia avuto la possibilità di fare le foto.

Ci saranno problemi per la sua partecipazione? Il discorso dovrebbe essere molto semplice: se supererà il Covid in tempo Michetti avrà modo di entrare in gioco insieme al resto del gruppo, altrimenti lo farà più avanti. Va precisato che prenderà parte come gruppo I Cugini di campagna e non come singolo concorrente. Quest’anno l’Honduras non accoglierà solo i singoli naufraghi.

Infatti, il cast è composto da ben 5 coppie, tra fidanzati, parenti e coniugi. Chiaramente, non mancano coloro che giocano da soli questa avventura. Per quanto riguarda gli opinionisti che in studio affiancheranno Ilary Blasi, ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ad aiutare i concorrenti direttamente in Honduras ci penserà, invece, Alvin nel ruolo di inviato.

Ora non resta che attendere il prossimo lunedì 21 marzo per assistere all’inizio dei giochi. Prima bisognerà scoprire il vincitore del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, che concluderà la sesta edizione il 14 marzo.