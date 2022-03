Isola dei Famosi, “cast chiuso”: ecco tutti i concorrenti (“coppie e single”)

Tutto pronto per il reality show dei naufraghi in partenza lunedì 21 marzo, dopo la conclusione del GF Vip 6

L’Isola dei Famosi 2022, in partenza il prossimo 21 marzo (lunedì, al posto del GF Vip), dovrebbe aver messo ordine a tutti i tasselli relativi al cast, agli opinionisti e all’inviato, oltreché a quello della conduzione che anche quest’anno sarà saldamente in mano a Ilary Blasi. Le news più calde riguardano i concorrenti che dovrebbero essere ora al completo. A riferirlo è TvBlog che nelle scorse ore, dando in esclusivi gli ultimi 3 “acquisti” del reality show, ha informato che la griglia di partenza è stata definita al cento per cento.

Il portale specializzato in retroscena televisivi ha reso noto che sono stati chiusi tre nuovi contratti: uno riguarda quello del modello brasiliano Roger Balduino, che finirà per ingrossare le file della compagine maschile dei “single“, l’altro è quello che concerne il rapper Blind, al secolo Franco Rujan. Pure il cantante sarà arruolato tra i “single”.

Per quel che riguarda il gruppo delle “single” femmine, ci sarà, svela sempre TvBlog, anche la modella Jovana Djorkevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo e Lazio, Filip Djordjevic. Con questi tre nomi il cast dei naufraghi dovrebbe essere al completo.

Isola dei Famosi 2022, tutto il cast diviso tra coppie e single

Quest’anno gli autori del reality hanno apportato modifiche sostanziali allo “scheletro” del programma, formando tre gruppi: quello delle “coppie“, le quali parteciperanno come unico concorrente, e quello dei “single“, maschi e femmine. Riassumendo, in totale gareggeranno sei coppie e due gruppi di single, composti rispettivamente da cinque maschi e cinque femmine. Nel complesso i naufraghi dovrebbero essere 22.

Queste le coppie del gioco:

Gustavo ed Jeremias Rodriguez (padre e figlio)

I Cugini di campagna (artisti)

Guendalina ed Edoardo Tavassi (fratelli)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (marito e moglie)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (madre e figlio)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzati)

Single donne

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Jovana Djorkevic

Single Uomini

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

Blind

Roger Balduino

Sul fronte delle donne “single” continuano a rimanere caldi anche i nomi di Ilaria Galassi, Nicole Daza, Matilde Brandi. Sul fronte opinionisti, al fianco di Ilary Blasi ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre dall’Honduras è confermata di Alvin.