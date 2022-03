LOL-Chi ride è fuori: decisione ufficiale sulla terza stagione, l’annuncio

LOL: Chi ride è fuori avrà una terza stagione? Da pochi giorni Prime Video ha reso disponibili tutte le puntate della seconda edizione del programma in cui ha trionfato il comico Maccio Capatonda, battendo sul filo di lana Virginia Raffaele (medaglia d’argento) e Corrado Guzzanti (terzo gradino del podio). Il format, come già avvenuto lo scorso anno, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e per questo, nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità circa la notizia che verrà confezionata senza dubbio una terza stagione del comedy show. A rivelarlo ci ha pensato Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

La manager ha evidenziato come nel 2022 sia stato ripetuto lo “straordinario successo dell’edizione precedente” e che LOL è diventato il “titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia“. “Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo”, ha sottolineato Nicole Morganti. Quindi l’annuncio del terzo capitolo: “LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video”.

La prima pietra sulla futura edizione del comedy show è quindi stata posata. Ora non resta che costruire tutto il resto. Per il momento ci si deve accontentare della notizia relativa alla conferma della terza stagione del programma: nulla si sa su chi lo condurrà, se ci saranno di nuovo Fedez e Frank Matano, oppure soltanto il marito di Chiara Ferragni con una nuova spalla, o addirittura se ci sarà un rinnovamento totale tra i presentatori.

Non è trapelato niente nemmeno sull’eventuale nuovo cast di comici: d’altra parte la seconda edizione si è da poco conclusa ed ora è tempo di riposare e ricaricare le pile. Per i casting e la selezione di nuove figure da inserire nel tessuto della trasmissione si inizierà a lavorare nei prossimi mesi.

LOL: Chi ride è fuori: vincitori e classifiche finali

Come poc’anzi scritto, la seconda edizione di LOL ha visto il trionfo di Maccio Capatonda, davanti a Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti. Medaglia di legno per Maria De Biase, mentre al quinto e sesto posto si sono classificati rispettivamente Gianmarco Pozzoli e Mago Forrest. A seguire Diana Del Bufalo, Tess Masazza e Max Angioni. Maglia nera per Alice Mangione, la prima eliminata.

Nella prima edizione si è imposto Ciro Priello, che ha avuto la meglio su Katia Follesa. Bronzo per Caterina Guzzanti e medaglia di legno per Elio. Quindi Frank Matano, Lillo e Michela Giraud. Ottavo posto per Angelo Pintus, nono per Luca Ravenna e decimo per Fru.