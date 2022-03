Lol 2: Ciro Priello commenta il nuovo vincitore, in arrivo puntata bonus

Ciro Priello, vincitore della prima edizione, ha commentato il vincitore di Lol 2. Se non avete ancora visto gli ultimi due episodi su Amazon Prime allora è consigliabile tornare a leggere questo articolo quando lo avrete fatto: va da sé che ci sarà uno spoiler. Il nome del vincitore di Lol 2 è ancora un terreno scivoloso, c’è chi sta evitando lo spoiler perché non ha ancora visto il finale e per questo non tutti ne parlano sul Web. Se non volete rovinarvi la sorpresa, quindi, non andate oltre nella lettura.

Se siete qui invece è perché sapete già che Maccio Capatonda ha vinto Lol 2. Nello scontro finale è andato in onda un duello all’ultima battuta tra Virginia Raffaele e Maccio. Alla fine la Raffaele ha ceduto a Corrado Guzzanti, mandato in scena da Fedez nel tentativo di far cedere uno dei due e arrivare al vincitore. E così è stato. Cosa ne pensa Ciro Priello, che ha trionfato nella prima e storica edizione di Lol Chi ride è fuori?

A chiederglielo è stato Fanpage, che ha raccolto le dichiarazioni del volto della The Jackal. Ciro ha visto tutti gli episodi e ha potuto così commentare la vittoria di Maccio Capatonda, di cui però pare fosse certo. Aveva immaginato che avrebbe vinto lui ancor prima che fosse ufficiale la sua partecipazione. No, non perché Maccio ha infranto le regole svelando di essere nel cast. Priello ha spiegato:

“Quando l’ho incontrato in ufficio perché dovevamo girare delle cose, io gli avevo detto: ‘Ma farai Lol? Secondo me vinci tu’. Lui mi ha risposto (imita la voce di Maccio Capatonda, ndr): ‘Non ho fatto niente ma pure se lo avessi fatto non te lo potrei proprio dire'”

Vedendo le puntate di Lol, inoltre, Ciro ha trovato conferma dei suoi sospetti. Ha notato inoltre in Maccio qualcosa che gli ha ricordato il suo Lol, cioè che ha affrontato come lui il programma. Con il suo stesso spirito, oltre a essere molto concentrato. Ciro Priello si è rivisto in Maccio a Lol insomma e a proposito dello stesso spirito ha detto:

“Dimenticarsi del format e giocare. Questa è stata la differenza forse sostanziale tra la mia edizione e questa. Nel mio caso, noi non eravamo pienamente consapevoli della forza di Lol, invece quest’anno tutti sapevano cosa avrebbe prodotto Lol. Però devo dire che poi si sono lasciati andare, soprattutto i due finalisti”

Lol Chi ride è fuori 2, quando esce la puntata bonus su Amazon Prime

Nel frattempo è in arrivo una puntata bonus di Lol Chi ride è fuori 2. Come l’anno scorso, anche questa edizione avrà un episodio extra in cui i fan potranno vedere scene tagliate dal montaggio delle puntate. Tutti momenti inediti, insomma. Amazon Prime pubblicherà questo episodio extra non giovedì prossimo, ma lunedì 7 marzo. Da quel giorno in poi sarà disponibile alla visione, in qualunque momento l’utente desideri vederlo. Ci sarà da divertirsi ancora, insomma, anche se il programma ha perso l’effetto novità e questa seconda stagione ha deluso un po’ le aspettative.